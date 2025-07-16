Будет трясти: сильные магнитные бури накроют Землю в конце июля 2025

Июль 2025 года выдался относительно спокойным в плане магнитных бурь. Сильных возмущений почти не было, солнечная активность оставалась невысокой. Но во второй половине месяца ситуация может измениться — Солнце начинает набирать обороты, и это отразится на магнитосфере Земли. Когда ждать всплесков активности и какие дни могут оказаться самыми «бурными» — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в июле 2025
Июль 2025 выдался на удивление спокойным. Но в начале месяца Солнце напомнило о себе — 11 июля оно выдало сразу две крупные вспышки, а за 11-12 июля зафиксировали 17 вспышек, что в три раза выше обычных показателей. Прямых угроз для Земли этот всплеск пока не создал, но во второй половине июля ситуация может измениться, сообщает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Прогноз магнитных бурь на вторую половину июля 2025
- 16 июля — 4 балла, «оранжевый уровень». Активность на Солнце будет выше обычного, магнитосфера Земли возбудится.
- 17–20 июля — 3 балла, «зеленый уровень». В эти дни магнитное поле останется стабильным, с небольшими колебаниями.
- 21–25 июля — 4 балла, «оранжевый уровень». Ожидается постепенный рост солнечной активности, магнитосфера будет возбужденной.
- 22–23 июля — пиковые дни, 5 баллов. Это могут быть самые активные дни месяца с максимальным уровнем возмущенности магнитного поля.
- 24–25 июля — 3 балла, «зеленый уровень». После пика ситуация постепенно выровняется, магнитное поле придет в норму.
- 26–27 июля — 2 балла, «зеленый уровень». Будет тихо, без заметных возмущений.
- 28–29 июля — 4 балла, «оранжевый уровень». Вновь ожидается рост активности, магнитное поле Земли станет возбужденным.
- 30–31 июля — 3 балла, «зеленый уровень». Месяц завершится спокойными показателями, но в начале августа возможен новый рост активности.
Но специалисты не строят прогнозы магнитных бурь надолго. Обычно их можно предсказать точно только за два-три дня до события, поэтому все долгосрочные прогнозы остаются предварительными. Ситуация на Солнце меняется быстро, и каждый выброс может изменить расклад буквально за сутки.
Что такое магнитные бури
Солнце постоянно выбрасывает заряженные частицы, которые летят сквозь космос вместе с солнечным ветром. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, к Земле устремляются плотные облака этих частиц.
Наша планета защищена магнитным полем, которое работает как невидимый щит. Но если поток слишком мощный, магнитное поле начинает колебаться, «волнуется», пытаясь сдержать натиск. Эти колебания и называют магнитной бурей.
Во время магнитных бурь могут сбоить навигаторы и радиосвязь, иногда случаются помехи в электросетях, усиливается северное сияние, у метеозависимых людей болит голова, скачет давление, портится сон.
Как защититься во время магнитных бурь
Полностью «спрятаться» от магнитной бури нельзя, но можно снизить влияние на самочувствие и повседневную жизнь:
- Пейте больше воды. Головные боли и слабость часто связаны с обезвоживанием, которое усугубляется во время бурь.
- Избегайте переутомления и стресса. В дни сильных бурь (например, 22–23 июля) лучше не планировать тяжелых физических нагрузок или важных переговоров.
- Соблюдайте режим сна. Недосып усиливает негативные эффекты магнитных бурь.
- Людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями важно контролировать давление. Не пропускайте прием лекарств и следите за самочувствием.
- Чаще бывайте на воздухе. Прогулки и свежий воздух помогают снизить нагрузку на нервную систему.
- Ограничьте кофе и алкоголь в пиковые дни. Они могут усилить головную боль и скачки давления.
- Не пугайтесь, если чувствуете слабость или сонливость. Это нормальная реакция организма в такие дни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.