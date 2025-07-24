Свердловские депутаты перевыполняют план Путина: ТОП самых многодетных

Среди свердловских политиков много многодетных отцов

24 июля 2025 в 21:21 Размер текста - 17 +

У самого многодетного депутата — девять детей Изображение сгенерировано сервисом «Шедеврум» Свердловские депутаты активно выполняют поручение президента Владимира Путина по повышению демографии. Глава государства неоднократно указывал: нужно, чтобы в семьях было не меньше трех детей. У парламентариев Армена Карапетяна и Вячеслава Брозовского, например, их почти в три раза больше. URA.RU составило рейтинг самых многодетных. В лидерах депутат заксобрания Вячеслав Брозовский («Единая Россия») — у него девять детей. Ему 52 года, он уроженец Березовского. Закончил Уральскую горную академию по специальности шахтного и подземного строительства, является офицером запаса ВС РФ. Трудовой путь начал в 20 лет. Параллельно с учебой в вузе работал учеником проходчика в шахтостроительном тресте «Бокситстрой» Североуральска, затем каменщиком в Березовском шахтостроительном управлении. Вячеслав Брозовский успевает везде: и в работе, и в семье Фото: Илья Московец © URA.RU После занялся предпринимательством, в 28 лет основал группу компаний Brozex, которая работает в сфере строительства. В 2004 году был избран главой Березовского городского округа. Тогда Брозовскому было всего 32 года. До 2010 года дважды переизбирался. После чего губернатор Свердловской области — тогда регион возглавлял Александр Мишарин — назначил его на должность вице-премьера по работе с территориями. В 2016 году был избран, а в 2021 году переизбран депутатом заксо по Верхнепышминскому округу. С самого начала Брозовский активно помогает бойцам СВО, возит гуманитарную помощь. В частности, дроны Zanoza, которые делают на его предприятии. В апреле получил медаль Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». На втором месте в рейтинге самых многодетных еще один депутат, зампред заксо Армен Карапетян (лидер фракции «Справедливая Россия»). Ему 55 лет. Он женат, имеет семь детей. Родился и вырос будущий свердловский депутат в Армении. Закончил с золотой медалью школу, затем Ереванский госинститут народного хозяйства. Служил в Красноярске в войсках ВДВ. На Урал приехал в 90-тые в возрасте 20-ти лет и прочно основался в Верхней Пышме, активно помогает городу. Депутатом заксо был избран впервые в 2011 году в возрасте 41 года, затем переизбирался. Негласную тройку лидеров по количеству детей замыкает еще один депутат заксо Вячеслав Вегнер («Единая Россия»). У него четверо детей. Депутату 65 лет, он коренной свердловчанин — родился в городе Невьянске. Закончил Московский инженерно-физический институт по специальности технология машиностроения. Учился сначала на дневном отделении, потом на вечернем, так как параллельно начал работать (с 20 лет) фрезеровщиком на электрохимическом комбинате Новоуральска. Постепенно дорос до должности инженера, а затем руководителя технического отдела и главного технолога. В Екатеринбург переехал в 38 лет, возглавлял ООО «Хлебная база №65», затем был замгендиректора ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия». С 2004 по 2008 год был избран депутатом думы Каменского городского округа, с 2013 по 2015 год гордумы Екатеринбурга, а затем заксо. Вячеслав Вегнер как отец трех девочек ратует за женские права Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга чуть отстают от областных коллег. Больше всего детей — четверо — у Сергея Козлова («Новые люди»). Ему 45 лет, родился он в Монголии, в городе Улан-Батор,хотя детство провел в Екатеринбурге. Получил юридическое образование в московском университете, а диплом магистра юриспруденции в уральской столице. Работал по профессии в частной компании, затем основал группу «Априори» — занимался сопровождением бизнеса. В гордуму восьмого созыва избран в 2023 году. Является членом комиссии по экономическому развитию. По трое детей у депутатов Владимира Крицкого (ЛСР) и Михаила Вечкензина, члена комиссии по бюджету и городскому хозяйству. «Не понаслышке знаю, что такое семья. Я сам многодетный отец, человек, который каждое утро начинает с детского смеха, а вечер заканчивает с вопросами: „А почему звезды светятся?“», — делился Вечкензин как-то у себя в соцсетях. А также у Павла Пустозерова, главы ГУДСР — крупнейшего дорожного подрядчика городских властей, и Виталия Чачина — владельца нескольких строительных компаний, переживающего сейчас непростые времена из-за уголовного преследования. В декабре 2024 года на заседании Госсовета президент говорил: «Нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости, стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было три, четыре и больше детей». Активнее рожать свердловчан призывал и врио губернатора Денис Паслер. В частности, транслировал свою позицию по этому вопросу на недавнем медиафоруме: «Бог дал деточку — даст и денежку». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские депутаты активно выполняют поручение президента Владимира Путина по повышению демографии. Глава государства неоднократно указывал: нужно, чтобы в семьях было не меньше трех детей. У парламентариев Армена Карапетяна и Вячеслава Брозовского, например, их почти в три раза больше. URA.RU составило рейтинг самых многодетных. В лидерах депутат заксобрания Вячеслав Брозовский («Единая Россия») — у него девять детей. Ему 52 года, он уроженец Березовского. Закончил Уральскую горную академию по специальности шахтного и подземного строительства, является офицером запаса ВС РФ. Трудовой путь начал в 20 лет. Параллельно с учебой в вузе работал учеником проходчика в шахтостроительном тресте «Бокситстрой» Североуральска, затем каменщиком в Березовском шахтостроительном управлении. После занялся предпринимательством, в 28 лет основал группу компаний Brozex, которая работает в сфере строительства. В 2004 году был избран главой Березовского городского округа. Тогда Брозовскому было всего 32 года. До 2010 года дважды переизбирался. После чего губернатор Свердловской области — тогда регион возглавлял Александр Мишарин — назначил его на должность вице-премьера по работе с территориями. В 2016 году был избран, а в 2021 году переизбран депутатом заксо по Верхнепышминскому округу. С самого начала Брозовский активно помогает бойцам СВО, возит гуманитарную помощь. В частности, дроны Zanoza, которые делают на его предприятии. В апреле получил медаль Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». На втором месте в рейтинге самых многодетных еще один депутат, зампред заксо Армен Карапетян (лидер фракции «Справедливая Россия»). Ему 55 лет. Он женат, имеет семь детей. Родился и вырос будущий свердловский депутат в Армении. Закончил с золотой медалью школу, затем Ереванский госинститут народного хозяйства. Служил в Красноярске в войсках ВДВ. На Урал приехал в 90-тые в возрасте 20-ти лет и прочно основался в Верхней Пышме, активно помогает городу. Депутатом заксо был избран впервые в 2011 году в возрасте 41 года, затем переизбирался. Негласную тройку лидеров по количеству детей замыкает еще один депутат заксо Вячеслав Вегнер («Единая Россия»). У него четверо детей. Депутату 65 лет, он коренной свердловчанин — родился в городе Невьянске. Закончил Московский инженерно-физический институт по специальности технология машиностроения. Учился сначала на дневном отделении, потом на вечернем, так как параллельно начал работать (с 20 лет) фрезеровщиком на электрохимическом комбинате Новоуральска. Постепенно дорос до должности инженера, а затем руководителя технического отдела и главного технолога. В Екатеринбург переехал в 38 лет, возглавлял ООО «Хлебная база №65», затем был замгендиректора ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия». С 2004 по 2008 год был избран депутатом думы Каменского городского округа, с 2013 по 2015 год гордумы Екатеринбурга, а затем заксо. Депутаты гордумы Екатеринбурга чуть отстают от областных коллег. Больше всего детей — четверо — у Сергея Козлова («Новые люди»). Ему 45 лет, родился он в Монголии, в городе Улан-Батор,хотя детство провел в Екатеринбурге. Получил юридическое образование в московском университете, а диплом магистра юриспруденции в уральской столице. Работал по профессии в частной компании, затем основал группу «Априори» — занимался сопровождением бизнеса. В гордуму восьмого созыва избран в 2023 году. Является членом комиссии по экономическому развитию. По трое детей у депутатов Владимира Крицкого (ЛСР) и Михаила Вечкензина, члена комиссии по бюджету и городскому хозяйству. «Не понаслышке знаю, что такое семья. Я сам многодетный отец, человек, который каждое утро начинает с детского смеха, а вечер заканчивает с вопросами: „А почему звезды светятся?“», — делился Вечкензин как-то у себя в соцсетях. А также у Павла Пустозерова, главы ГУДСР — крупнейшего дорожного подрядчика городских властей, и Виталия Чачина — владельца нескольких строительных компаний, переживающего сейчас непростые времена из-за уголовного преследования. В декабре 2024 года на заседании Госсовета президент говорил: «Нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости, стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было три, четыре и больше детей». Активнее рожать свердловчан призывал и врио губернатора Денис Паслер. В частности, транслировал свою позицию по этому вопросу на недавнем медиафоруме: «Бог дал деточку — даст и денежку».