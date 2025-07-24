Эксперт «Валдая» оценил «слабое, но не смертельное» положение на Украине

Ткаченко: украинское положение на фронте слабое, но не критическое
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У Украины слабое положение на фронте, но руководство не готово к уступкам
У Украины слабое положение на фронте, но руководство не готово к уступкам Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Положение Украины на линии фронта остается слабым, но не критическим. Такой вывод сделал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Во время беседы с URA.RU он прокомментировал текущий этап российско-украинских переговоров и оценил готовность Киева к компромиссам.

«Россия пыталась более концентрированно представить свою переговорную позицию. Это похоже на ультиматум. У Украины откровенно слабое положение, но не смертельное», — заявил Ткаченко корреспонденту URA.RU, отметив, что украинская армия пока удерживает позиции на фронте и не видит оснований для капитуляции. Он уточнил, что украинское руководство не готово идти на уступки России, которая фактически предлагает Киеву отказаться от значительной части суверенитета.

По словам Ткаченко, Москва в последнее время более четко обозначила свои требования — нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, признание новых российских регионов и снятие санкций. «Сегодня Украина не готова с этим согласиться, Киев ждет истечения 50 дней, установленных лидером США Дональдом Трампом 14 июля, санкции со стороны западных стран в отношении покупателей российских энергоресурсов», — заявил эксперт.

Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.

Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.

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Положение Украины на линии фронта остается слабым, но не критическим. Такой вывод сделал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Во время беседы с URA.RU он прокомментировал текущий этап российско-украинских переговоров и оценил готовность Киева к компромиссам. «Россия пыталась более концентрированно представить свою переговорную позицию. Это похоже на ультиматум. У Украины откровенно слабое положение, но не смертельное», — заявил Ткаченко корреспонденту URA.RU, отметив, что украинская армия пока удерживает позиции на фронте и не видит оснований для капитуляции. Он уточнил, что украинское руководство не готово идти на уступки России, которая фактически предлагает Киеву отказаться от значительной части суверенитета. По словам Ткаченко, Москва в последнее время более четко обозначила свои требования — нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, признание новых российских регионов и снятие санкций. «Сегодня Украина не готова с этим согласиться, Киев ждет истечения 50 дней, установленных лидером США Дональдом Трампом 14 июля, санкции со стороны западных стран в отношении покупателей российских энергоресурсов», — заявил эксперт. Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU. Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.
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