Эксперт «Валдая» оценил «слабое, но не смертельное» положение на Украине

Положение Украины на линии фронта остается слабым, но не критическим. Такой вывод сделал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Во время беседы с URA.RU он прокомментировал текущий этап российско-украинских переговоров и оценил готовность Киева к компромиссам.
«Россия пыталась более концентрированно представить свою переговорную позицию. Это похоже на ультиматум. У Украины откровенно слабое положение, но не смертельное», — заявил Ткаченко корреспонденту URA.RU, отметив, что украинская армия пока удерживает позиции на фронте и не видит оснований для капитуляции. Он уточнил, что украинское руководство не готово идти на уступки России, которая фактически предлагает Киеву отказаться от значительной части суверенитета.
По словам Ткаченко, Москва в последнее время более четко обозначила свои требования — нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, признание новых российских регионов и снятие санкций. «Сегодня Украина не готова с этим согласиться, Киев ждет истечения 50 дней, установленных лидером США Дональдом Трампом 14 июля, санкции со стороны западных стран в отношении покупателей российских энергоресурсов», — заявил эксперт.
Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.
Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.
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