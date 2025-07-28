Основатель УГМК Козицын вернулся на пост гендиректора

Основатель Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, покинувший пост гендиректора в июле 2022 года после начала санкционного давления, вернулся на должность. Об этом URA.RU сообщил источник, информация подтверждается данными в открытых источниках.
Согласно данным сервиса Rusprofile, пост гендиректора Козицын занял 3 июля. Эти три года его заменял Эльфат Исмагилов, бывший председатель совета директоров компании. Исмагилов в свою очередь сменил Олега Мелюхова — заместителя гендиректора, отвечавшего за взаимодействие с силовиками. «Мелюхова отправили на пенсию», — поделился первый собеседник. По словам второго, топ-менеджера перевели в статус советника. В пресс-службе УГМК не стали комментировать информацию.
Козицын покинул пост гендиректора УГМК после того, как в июле 2022 года Евросоюз ввел персональные санкции против него. На Западе это объяснили тем, что он «является существенным источником доходов правительства Российской Федерации». Когда он покидал пост, в пресс-службе компании указывали: решение принято, чтобы исключить опосредованное применения санкций к компаниям группы УГМК.
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