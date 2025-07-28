В Екатеринбурге наказали владельцев блатных авто, которые перекрыли дорогу ради танцев

В Екатеринбурге назначили арест мужчинам, перекрывшим трассу ради танцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятеро нарушителей ближайшее время проведут в спецприемнике
Пятеро нарушителей ближайшее время проведут в спецприемнике Фото:

В Екатеринбурге задержали шестерых владельцев блатных автомобилей, которые 25 июля заблокировали улицу Машинную для других водителей ради свадебных танцев. Пятерым из них назначили административный арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ», — пояснили там. Нарушители ПДД признали свою вину.

Агабабяну Д.Р. и Хачатряну Г.С. назначили девять суток ареста; Арзуманову С.Э., Дашяну В.Д. и Баласаняну Р.А. — 13 суток. Давтяну В.О. освободили от ареста по состоянию здоровья, но оштрафовали на 19 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге задержали шестерых владельцев блатных автомобилей, которые 25 июля заблокировали улицу Машинную для других водителей ради свадебных танцев. Пятерым из них назначили административный арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ», — пояснили там. Нарушители ПДД признали свою вину. Агабабяну Д.Р. и Хачатряну Г.С. назначили девять суток ареста; Арзуманову С.Э., Дашяну В.Д. и Баласаняну Р.А. — 13 суток. Давтяну В.О. освободили от ареста по состоянию здоровья, но оштрафовали на 19 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...