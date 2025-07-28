В Екатеринбурге наказали владельцев блатных авто, которые перекрыли дорогу ради танцев

В Екатеринбурге задержали шестерых владельцев блатных автомобилей, которые 25 июля заблокировали улицу Машинную для других водителей ради свадебных танцев. Пятерым из них назначили административный арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ», — пояснили там. Нарушители ПДД признали свою вину.
Агабабяну Д.Р. и Хачатряну Г.С. назначили девять суток ареста; Арзуманову С.Э., Дашяну В.Д. и Баласаняну Р.А. — 13 суток. Давтяну В.О. освободили от ареста по состоянию здоровья, но оштрафовали на 19 тысяч рублей.
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