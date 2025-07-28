Украине следует предоставить больше оружия, а не ограничиваться поддержкой в виде музыки. Об этом заявила латвийская певица Лайма Вайкуле.
Как пишет издание Baltnews, проукраинское заявление прозвучало на музыкальном фестивале «Рандеву», который прошел в Юрмале с 25 по 27 июля. Во время общения с прессой Вайкуле выразила надежду на быстрое завершение военного конфликта. Когда один из журналистов предположил, что музыка способна приблизить мир, певица ответила: «Лучше дать оружие Украине».
На фестивале «Рандеву» также присутствовали известные артисты, среди которых юморист Семен Слепаков (признан в России иноагентом) и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в России иноагентом). Кроме того, мероприятие посетили Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом), который продемонстрировал журналистам знание украинского языка и выразил желание выступить в Киеве.
После высказываний Лаймы Вайкуле юрист Дмитрий Аграновский заявил, что певица может стать кандидатом на уголовное дело за свои публичные призывы. По его словам, соответствующие органы могут рассмотреть вопрос о возбуждении дела, а также объявлении Вайкуле в международный розыск и аресте ее имущества в России, если таковое имеется.
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