Пугачева высмеяла Галкина*, заговорившего на украинском языке

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Пугачева подшутила над своим мужем, который изъяснялся с журналистами на украинском языке
Пугачева подшутила над своим мужем, который изъяснялся с журналистами на украинском языке Фото:

Российская певица Алла Пугачева высмеяла своего мужа артиста Максим Галкина (признан в России иноагентом), который начал изучать украинский язык. Юморист отвечал на вопросы журналистов о возможных концертах на Украине, растерялся и не смог подобрать нужных слов. Об этом пишут telegram-каналы.

«Учит, учит, учит, учит, а тут растерялся», — отметила Пугачева, когда Галкин не смог подобрать слов, чтобы ответить украинской журналистке. Видео опубликовано в telegram-канале «Хуже и не скажешь».

Кроме того, артист отметил, что приедет с концертом в Киев, если «разрешат». Также он добавил, что вместе с женой поддерживают украинцев.

Пугачева и Галкин прибыли в Юрмалу (Латвия) на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле. На это событие певица надела бело платье-плащ, а каблуки украсила множеством жемчужных ожерелий. Чтобы не упасть, 76-летняя Пугачева вынуждена была крепко взять своего мужа за руку. Фанаты пары отметили, что такой образ является перебором.

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом

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Российская певица Алла Пугачева высмеяла своего мужа артиста Максим Галкина (признан в России иноагентом), который начал изучать украинский язык. Юморист отвечал на вопросы журналистов о возможных концертах на Украине, растерялся и не смог подобрать нужных слов. Об этом пишут telegram-каналы. «Учит, учит, учит, учит, а тут растерялся», — отметила Пугачева, когда Галкин не смог подобрать слов, чтобы ответить украинской журналистке. Видео опубликовано в telegram-канале «Хуже и не скажешь». Кроме того, артист отметил, что приедет с концертом в Киев, если «разрешат». Также он добавил, что вместе с женой поддерживают украинцев. Пугачева и Галкин прибыли в Юрмалу (Латвия) на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле. На это событие певица надела бело платье-плащ, а каблуки украсила множеством жемчужных ожерелий. Чтобы не упасть, 76-летняя Пугачева вынуждена была крепко взять своего мужа за руку. Фанаты пары отметили, что такой образ является перебором. *Максим Галкин признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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