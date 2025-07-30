В России зафиксирован взрывной рост числа пользователей с биометрией

Количество пользователей Единой биометрической системы (ЕБС) России за год увеличилось почти в четыре раза и достигло семи миллионов человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Порядка 7 миллионов человек инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе», — сказал Дмитрий Григоренко, его слова передает РИА Новости. В ведомстве также уточнили, что за последний год показатель вырос почти в четыре раза: в июле 2024 года система насчитывала 1,8 миллиона пользователей, самостоятельно прошедших регистрацию.
Согласно информации пресс-службы Центра биометрических технологий (ЦБТ), ежедневно регистрацию в системе проходят до 40 тысяч человек. Текущий среднесуточный прирост пользователей в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года.
В ЦБТ напомнили, что зарегистрироваться в ЕБС можно как в отделениях уполномоченных банков по всей стране, так и дистанционно через приложение «Госуслуги биометрия». Это приложение уже скачали свыше трех миллионов раз. По данным аппарата вице-премьера, россияне суммарно воспользовались биометрическими сервисами более 100 миллионов раз. К наиболее востребованным услугам относятся оплата покупок и проезда, оформление SIM-карт, дистанционное банковское обслуживание и дополнительная защита личного кабинета на портале «Госуслуги».
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