Подсчитан предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область

Предварительные данные по ущербу, нанесенному военными Украины в результате вторжения в Курскую область, превышают три миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей», — заявил Бастрыкин в интервью газете KP.RU. По его словам, эта сумма является промежуточной, поскольку работа по оценке последствий от украинских диверсий продолжается.
Российская армия в этом году выдавила военных Киева из области. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что за время вторжения ВСУ в результате боевых действий пострадал 791 мирный житель — 430 из них были госпитализированы, а еще 288 человек погибли.
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