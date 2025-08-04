Подсчитан предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: диверсии ВСУ нанесли Курской области ущерб на более чем 3 млрд рублей
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Бастрыкин заявил, что оценка ущерба от действий ВСУ под Курском продолжается
Бастрыкин заявил, что оценка ущерба от действий ВСУ под Курском продолжается Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Предварительные данные по ущербу, нанесенному военными Украины в результате вторжения в Курскую область, превышают три миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 

«На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей», — заявил Бастрыкин в интервью газете KP.RU. По его словам, эта сумма является промежуточной, поскольку работа по оценке последствий от украинских диверсий продолжается.

Российская армия в этом году выдавила военных Киева из области. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что за время вторжения ВСУ в результате боевых действий пострадал 791 мирный житель — 430 из них были госпитализированы, а еще 288 человек погибли.

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Предварительные данные по ущербу, нанесенному военными Украины в результате вторжения в Курскую область, превышают три миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.  «На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей», — заявил Бастрыкин в интервью газете KP.RU. По его словам, эта сумма является промежуточной, поскольку работа по оценке последствий от украинских диверсий продолжается. Российская армия в этом году выдавила военных Киева из области. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что за время вторжения ВСУ в результате боевых действий пострадал 791 мирный житель — 430 из них были госпитализированы, а еще 288 человек погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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