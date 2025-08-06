«Примерная семья»: соседка погибшей челябинки рассказала о подозреваемом в убийстве жены

Соседи челябинца, подозреваемого в убийстве жены, считали семью примерной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинца, подозреваемого в убийстве жены, считали примерным семьянином
Челябинца, подозреваемого в убийстве жены, считали примерным семьянином Фото:

В Челябинске продолжается розыск участника СВО, подозреваемого в убийстве жены. На фоне трагедии в соцсетях начали появляться сообщения соседей женщины, они шокированы произошедшим и делятся подробностями о семье.

«Я сегодня не спала всю ночь, ревела. Всегда такая примерная семья была, он такой приветливый, компанейский был. Вчера такой кипиш во дворе был, кошмар», — написала жительница дома в чате жильцов. Скриншот переписки опубликовал telegram-канал «Челябинск — ТОП новости».

По словам соседки, мужчина, подозреваемый в убийстве, сбежал с фронта и вернулся к жене. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он ее задушил, спрятал тело в шкаф и исчез. В квартире в момент убийства находился их семилетний сын. Утром мальчик не нашёл мать и позвонил взрослой сестре. Та приехала и обнаружила тело.

«Самое страшное, что в квартире был семилетний сын. И она (старшая дочь), и сын видели всю эту ужасную картину. Двое детей без матери, со сломанной психикой теперь», — рассказала женщина.

Как сообщало ранее URA.RU, из-за розыска подозреваемого в микрорайоне Чурилово образовались пробки. Жителей предупреждают, что он может быть вооружен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске продолжается розыск участника СВО, подозреваемого в убийстве жены. На фоне трагедии в соцсетях начали появляться сообщения соседей женщины, они шокированы произошедшим и делятся подробностями о семье. «Я сегодня не спала всю ночь, ревела. Всегда такая примерная семья была, он такой приветливый, компанейский был. Вчера такой кипиш во дворе был, кошмар», — написала жительница дома в чате жильцов. Скриншот переписки опубликовал telegram-канал «Челябинск — ТОП новости». По словам соседки, мужчина, подозреваемый в убийстве, сбежал с фронта и вернулся к жене. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он ее задушил, спрятал тело в шкаф и исчез. В квартире в момент убийства находился их семилетний сын. Утром мальчик не нашёл мать и позвонил взрослой сестре. Та приехала и обнаружила тело. «Самое страшное, что в квартире был семилетний сын. И она (старшая дочь), и сын видели всю эту ужасную картину. Двое детей без матери, со сломанной психикой теперь», — рассказала женщина. Как сообщало ранее URA.RU, из-за розыска подозреваемого в микрорайоне Чурилово образовались пробки. Жителей предупреждают, что он может быть вооружен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...