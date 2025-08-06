«Примерная семья»: соседка погибшей челябинки рассказала о подозреваемом в убийстве жены

В Челябинске продолжается розыск участника СВО, подозреваемого в убийстве жены. На фоне трагедии в соцсетях начали появляться сообщения соседей женщины, они шокированы произошедшим и делятся подробностями о семье.
«Я сегодня не спала всю ночь, ревела. Всегда такая примерная семья была, он такой приветливый, компанейский был. Вчера такой кипиш во дворе был, кошмар», — написала жительница дома в чате жильцов. Скриншот переписки опубликовал telegram-канал «Челябинск — ТОП новости».
По словам соседки, мужчина, подозреваемый в убийстве, сбежал с фронта и вернулся к жене. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он ее задушил, спрятал тело в шкаф и исчез. В квартире в момент убийства находился их семилетний сын. Утром мальчик не нашёл мать и позвонил взрослой сестре. Та приехала и обнаружила тело.
«Самое страшное, что в квартире был семилетний сын. И она (старшая дочь), и сын видели всю эту ужасную картину. Двое детей без матери, со сломанной психикой теперь», — рассказала женщина.
Как сообщало ранее URA.RU, из-за розыска подозреваемого в микрорайоне Чурилово образовались пробки. Жителей предупреждают, что он может быть вооружен.
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