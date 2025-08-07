Зять богатого застройщика засудил многодетного екатеринбуржца

Суд оштрафовал екатеринбуржца, который подрался с бизнесменом Сухановским

07 августа 2025

Точку в конфликте поставил судебный участок Ленинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Екатеринбурге встал на сторону зятя главы екатеринбургской корпорации «Маяк» Владимира Конькова — Андрея Сухановского — и признал многодетного отца Эдуарда Курманова виновным в избиении бизнесмена. Постановление инстанции имеется в распоряжении URA.RU. «Признать Эдуарда Курманова виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и назначить ему наказание в видео штрафа в 15 тысяч рублей», — сказано в решении. Кроме того, суд обязал Курманова выплатить Сухановскому 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сам Курманов категорически отрицает вину. Он собирается обжаловать приговор. Как писало URA.RU, драка между Курмановым и Сухановским произошла 17 апреля прошлого года. Она попала на камеру видеонаблюдения. Сухановский хотел заехать на тротуар на Infiniti, но ему якобы мешал Nissan Курманова. Коммерсант, как говорил Эдуард, начал словесную перепалку из машины, а потом выбежал и ударил его. Курманов, опасаясь за свою жизнь, брызнул перцовым баллончиком, но получил еще удар. Сухановский в суде заявил, что Курманов первым начал конфликт. Он плюнул в него, а потом распылил газ. Перепалка закончилась тем, что Курманов, обороняясь (он так считает), нанес удар (суд считает, что было «не менее двух ударов») наотмашь и сломал нос Сухановскому. Прохожие разняли драку. Оппоненты сняли побои и написали друг на друга заявления. Эдуард надеялся, что все решится быстро, но стал фигурантом уголовного дела. Сейчас он пытается привлечь Сухановского к ответственности за побои.

