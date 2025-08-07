Паслер устроил допрос главе свердловского минобра, которой прочат отставку

Врио свердловского губернатора Денис Паслер на заседании правительства уделил особое внимание министру образования Светлане Тренихиной, чьи кадровые перспективы сейчас активно обсуждают. Сразу два источника URA.RU отметили, что допрос будто был с пристрастием.
«Он задал Тренихиной несколько вопросов, по большинству она уверенно отбилась. Но про смету на ремонт аварийного колледжа в Краснотурьинске, ответить не смогла. Выглядело как спланированная атака на министра», — поделился ощущениями один из собеседников. По словам второго, диалог действительно был напряженный.
При этом третий заявил, что все прошло в рамках рабочего обсуждения. «К проблемам среднего профессионального образования у Паслера особый интерес, это для него приоритетный вопрос. Тем более, что на состояние [индустриального] колледжа один из жителей жаловался [президенту Владимиру] Путину в апреле. Паслер запросил актуальные данные по смете, хотя деньги на ремонт здания будут закладывать только в бюджете на 2026-й», — отметил он.
Кадровые перспективы Тренихиной активно начали обсуждать в понедельник. Анонимные telegram-каналы сообщили, якобы ее может сменить глава министерства культуры Оренбуржья (Паслер шесть лет возглавлял регион) Евгения Шевченко. Тренихина в разговоре с URA.RU заявляла, что продолжает работать. Шевченко свою отставку также не подтверждала.
