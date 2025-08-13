Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик Navio впервые в России преодолел маршрут из Санкт-Петербурга в Казань, проехав 1600 километров в автономном режиме за 24 часа. Об сообщили в компании Navio. «Автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа», — передает слова компании ТАСС. Кроме того, подчеркивается, что тягач проехал по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». В компании Navio также отметили, что стандартное время доставки грузов по маршруту составляет примерно 58 часов, поскольку требуется соблюдать установленные нормы труда и отдыха для водителей. Применение беспилотных технологий дает возможность уменьшить продолжительность перевозки практически в 2,5 раза.