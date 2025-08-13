Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица для дальнобойщиков. Курган, фура, дальнобойщики, трасса, дорога, трасса иртыш, автодорога
Беспилотный грузовик проехал от Санкт-Петербурга до Казани за 24 часа Фото:

Беспилотный грузовик Navio впервые в России преодолел маршрут из Санкт-Петербурга в Казань, проехав 1600 километров в автономном режиме за 24 часа. Об сообщили в компании Navio.

«Автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа», — передает слова компании ТАСС. Кроме того, подчеркивается, что тягач проехал по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

В компании Navio также отметили, что стандартное время доставки грузов по маршруту составляет примерно 58 часов, поскольку требуется соблюдать установленные нормы труда и отдыха для водителей. Применение беспилотных технологий дает возможность уменьшить продолжительность перевозки практически в 2,5 раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотный грузовик Navio впервые в России преодолел маршрут из Санкт-Петербурга в Казань, проехав 1600 километров в автономном режиме за 24 часа. Об сообщили в компании Navio. «Автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа», — передает слова компании ТАСС. Кроме того, подчеркивается, что тягач проехал по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». В компании Navio также отметили, что стандартное время доставки грузов по маршруту составляет примерно 58 часов, поскольку требуется соблюдать установленные нормы труда и отдыха для водителей. Применение беспилотных технологий дает возможность уменьшить продолжительность перевозки практически в 2,5 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...