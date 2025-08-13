МИД пообещал ответить Эстонии за высылку российского дипломата

Министерство иностранных дел России готовит ответные меры на решение Эстонии выслать российского дипломата. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
«Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Надо сказать, что мы уже даже к этому привыкли», — сообщил Фадеев на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о составе российской делегации. Трансляцию вели представители дипведомтсва..
Ранее Министерство иностранных дел Эстонии объявило временного поверенного в делах РФ в Таллине персоной нон грата и потребовало покинуть страну. В эстонском МИД пояснили, что высланному дипломату вменяется участие в деятельности, «подрывающей конституционный строй и правовую систему Эстонии». Согласно публикациям дипмиссии в телеграм-канале, в марте эту должность занимал Д.Г. Прилепин.
