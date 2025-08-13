Богомаз заявил о поражении топливного объекта после удара ВСУ

Богомаз: ВСУ атаковали топливный объект в Брянской области, там начался пожар
ВСУ ударили из РСЗО «Хаймерс» по Брянской области
ВСУ ударили из РСЗО «Хаймерс» по Брянской области

Вооруженные силы Украины вечером 12 августа нанесли массированный удар по топливному объекту в Унечском районе Брянской области, что привело к пожару на территории инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Вечером 12 августа Брянская область вновь подверглась массированной атаке со стороны киевского режима. В результате отражения массированного комбинированного удара <...> произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе», — сообщил Богомаз. Об этом он написал в официальном telegram-канале.

По словам главы области, атака была произведена с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS и беспилотных летательных аппаратов. В результате возгорания пострадал один из сотрудников МЧС, который принимал участие в ликвидации пожара. 

Губернатор также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб и отметил, что благодаря их профессиональным действиям удалось быстро справиться с последствиями атаки и предотвратить дальнейшее распространение огня. Жители региона были своевременно проинформированы о случившемся, угрозы для населения нет.

