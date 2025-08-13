Богомаз заявил о поражении топливного объекта после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины вечером 12 августа нанесли массированный удар по топливному объекту в Унечском районе Брянской области, что привело к пожару на территории инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Вечером 12 августа Брянская область вновь подверглась массированной атаке со стороны киевского режима. В результате отражения массированного комбинированного удара <...> произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе», — сообщил Богомаз. Об этом он написал в официальном telegram-канале.
По словам главы области, атака была произведена с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS и беспилотных летательных аппаратов. В результате возгорания пострадал один из сотрудников МЧС, который принимал участие в ликвидации пожара.
Губернатор также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб и отметил, что благодаря их профессиональным действиям удалось быстро справиться с последствиями атаки и предотвратить дальнейшее распространение огня. Жители региона были своевременно проинформированы о случившемся, угрозы для населения нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.