Пашинян отказался посетить заседание совета ЕАЭС в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое запланировано на 15 августа в Киргизии. Об этом заявил пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.
«Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске», — заявил Багдасарян. Его слова приводит портал Radar.am.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Никол Пашинян принял решение воспользоваться своим вторым ежегодным отпуском. Изначально планировалось, что отпуск продлится с 28 июля по 15 августа. Однако впоследствии стало известно, что глава правительства был вынужден его прервать в связи с рабочей поездкой в Вашингтон. В ходе визита при посредничестве президента США Дональда Трампа состоялось подписание парафированного соглашения между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
