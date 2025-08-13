Уже семь стран поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Картера, именно дипломатические усилия Трампа позволили достичь временного перемирия
По словам Картера, именно дипломатические усилия Трампа позволили достичь временного перемирия Фото:

Кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира поддержали представители семи стран. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

По данным администрации, в числе поддержавших — президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе. Инициатором выдвижения стал американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В своем письме в Нобелевский комитет он отметил «экстраординарную и историческую роль» Трампа в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. По словам Картера, именно дипломатические усилия президента США позволили достичь временного перемирия и начать переговорный процесс.

Ранее правительство Пакистана также рекомендовало кандидатуру Трампа за посредничество в урегулировании напряженности с Индией. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость, отметив, что миру необходимы мир и безопасность. По его словам, «ошибки предыдущего президента США Джо Байдена должны быть исправлены».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира поддержали представители семи стран. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Белого дома в социальной сети X. По данным администрации, в числе поддержавших — президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе. Инициатором выдвижения стал американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В своем письме в Нобелевский комитет он отметил «экстраординарную и историческую роль» Трампа в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. По словам Картера, именно дипломатические усилия президента США позволили достичь временного перемирия и начать переговорный процесс. Ранее правительство Пакистана также рекомендовало кандидатуру Трампа за посредничество в урегулировании напряженности с Индией. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость, отметив, что миру необходимы мир и безопасность. По его словам, «ошибки предыдущего президента США Джо Байдена должны быть исправлены».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...