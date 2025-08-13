Уже семь стран поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира поддержали представители семи стран. Соответствующая публикация появилась на официальной странице Белого дома в социальной сети X.
По данным администрации, в числе поддержавших — президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе. Инициатором выдвижения стал американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В своем письме в Нобелевский комитет он отметил «экстраординарную и историческую роль» Трампа в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. По словам Картера, именно дипломатические усилия президента США позволили достичь временного перемирия и начать переговорный процесс.
Ранее правительство Пакистана также рекомендовало кандидатуру Трампа за посредничество в урегулировании напряженности с Индией. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость, отметив, что миру необходимы мир и безопасность. По его словам, «ошибки предыдущего президента США Джо Байдена должны быть исправлены».
