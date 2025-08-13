В МИД ответили на слова Трампа об обмене территорий с Украиной

МИД: территориальное устройство РФ закреплено в Конституции
Переговоры на Аляске основываются исключительно на национальных интересах России
Переговоры на Аляске основываются исключительно на национальных интересах России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции страны. Так прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о возможности «обмена территориями» между Россией и Украиной заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — сказал Фадеев на брифинге. По его словам, переговоры на Аляске, в которых участвует российская делегация, основываются исключительно на национальных интересах России.

Ранее Трамп, комментируя возможные сценарии мирного урегулирования, заявил, что в случае согласования договора речь может идти о «некотором обмене территориями к обоюдной выгоде» Москвы и Киева. Однако подробностей или конкретных предложений по этому поводу он не озвучил. Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность каких-либо территориальных уступок.

