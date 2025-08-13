Два грузовика вспыхнули после жесткой аварии в ЕАО

На федеральной трассе в районе села Ключевое Смидовичского района Еврейской автономной области произошло крупное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Столкнулись автовоз и бетономешалка, после чего оба транспортных средства загорелись.
«На место прибыли пожарные расчеты части № 4. Спасатели оперативно приступили к тушению и обеспечили безопасность движения», — сообщили в МЧС ЕАО, передает «Комсомольская правда». Для обеспечения проезда транспорта на аварийном участке введено реверсивное движение.
Сотрудники ГАИ контролируют ситуацию на месте. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.
