Два грузовика вспыхнули после жесткой аварии в ЕАО

На аварийном участке введено реверсивное движение
На федеральной трассе в районе села Ключевое Смидовичского района Еврейской автономной области произошло крупное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Столкнулись автовоз и бетономешалка, после чего оба транспортных средства загорелись.

«На место прибыли пожарные расчеты части № 4. Спасатели оперативно приступили к тушению и обеспечили безопасность движения», — сообщили в МЧС ЕАО, передает «Комсомольская правда». Для обеспечения проезда транспорта на аварийном участке введено реверсивное движение.

Сотрудники ГАИ контролируют ситуацию на месте. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.

