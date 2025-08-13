Минобороны уничтожило семь БПЛА над Белгородской областью

Срочная новость
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Семь украинских дронов уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. Уточняется, что указанное количество дронов удалось уничтожить за час и десять минут, с 17:30 до 18:40 по московскому времени.
