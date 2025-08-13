The Atlantic: Трамп добивался встречи с Путиным несколько месяцев

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев добивался организации личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники в американской администрации и окружении бывшего президента.
«Предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность», — пишет издание. Встреча глав государств запланирована на 15 августа в Анкоридже (штат Аляска).
«Путин уже победил», — приводит журнал мнение бывшего советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона. Он отметил, что Трамп стремится к заключению сделки и может пересмотреть позицию США по украинскому вопросу, если договоренность не будет достигнута. По мнению Болтона, в случае отказа Киева от соглашения, даже если оно будет невыгодным, Украина в глазах Вашингтона может стать главным препятствием на пути к миру.
В The Atlantic также отмечается, что подготовка саммита проходит в ускоренном режиме, и не все детали встречи к настоящему моменту согласованы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отвергла предположения о том, что Путин сумел переиграть американскую сторону. Она подчеркнула, что президент Трамп за последние полгода добился урегулирования семи международных конфликтов и продвинулся в вопросе завершения российско-украинской войны, доставшейся ему от предыдущей администрации.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на территории США. Информацию о готовящихся переговорах подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков, уточнивший, что основное внимание лидеров будет сосредоточено на поиске вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. В Кремле также рассчитывают, что следующая встреча Путина и Трампа состоится уже в России.
Площадкой стал крупнейший город штата — Анкоридж. Он был основан в 1920 году на берегу залива Кука. Как выглядит и где находится Анкоридж — в материале URA.RU.
