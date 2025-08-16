Хинштейн: растет число жертв ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хинштейн заявил, что из-за атаки ВСУ пострадало два жителя Курской области
Хинштейн заявил, что из-за атаки ВСУ пострадало два жителя Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В Курской области на автодороге «Рыльск-Дурово» гражданский автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате этого пострадали две женщины, их с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе „Рыльск-Дурово“. Пострадали два человека», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. 

Уточняется, что у 50-летней женщины диагностированы комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, руки и ног, спины, шеи, живота и груди, а также тяжелые ожоги. Также еще одна 45-летняя пострадавшая получила аналогичную комбинированную механо-термическую травму, множественные слепые осколочные ранения и ожоги. Обеих женщин оперативно доставили в Курскую областную клиническую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал им скорейшего выздоровления. 

В ночь на 16 августа в небе над регионами России было ликвидировано 29 беспилотников ВСУ. Из общего числа дронов над Курской областью сбили четыре аппарата. В результате в Курске повреждения получил жилой дом — в нем выбило окна с первого по девятый этаж.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области на автодороге «Рыльск-Дурово» гражданский автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате этого пострадали две женщины, их с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. «Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе „Рыльск-Дурово“. Пострадали два человека», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.  Уточняется, что у 50-летней женщины диагностированы комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, руки и ног, спины, шеи, живота и груди, а также тяжелые ожоги. Также еще одна 45-летняя пострадавшая получила аналогичную комбинированную механо-термическую травму, множественные слепые осколочные ранения и ожоги. Обеих женщин оперативно доставили в Курскую областную клиническую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал им скорейшего выздоровления.  В ночь на 16 августа в небе над регионами России было ликвидировано 29 беспилотников ВСУ. Из общего числа дронов над Курской областью сбили четыре аппарата. В результате в Курске повреждения получил жилой дом — в нем выбило окна с первого по девятый этаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...