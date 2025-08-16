Хинштейн: растет число жертв ВСУ в Курской области

В Курской области на автодороге «Рыльск-Дурово» гражданский автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате этого пострадали две женщины, их с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе „Рыльск-Дурово“. Пострадали два человека», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Уточняется, что у 50-летней женщины диагностированы комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, руки и ног, спины, шеи, живота и груди, а также тяжелые ожоги. Также еще одна 45-летняя пострадавшая получила аналогичную комбинированную механо-термическую травму, множественные слепые осколочные ранения и ожоги. Обеих женщин оперативно доставили в Курскую областную клиническую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал им скорейшего выздоровления.
В ночь на 16 августа в небе над регионами России было ликвидировано 29 беспилотников ВСУ. Из общего числа дронов над Курской областью сбили четыре аппарата. В результате в Курске повреждения получил жилой дом — в нем выбило окна с первого по девятый этаж.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.