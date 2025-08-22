Задержан военный ВСУ, терроризировавший мирных жителей Курской области

Возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта 103-й бригады ВСУ Сергея Пронина. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.
«Установлен украинский боевик, участвовавший в незаконном вторжении в Курскую область», — говорится в сообщении telegram-канала СК. Там добавили, что он подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области.
По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемый совместно с другими военнослужащими украинских формирований незаконно пересек государственную границу России на бронетранспортере «Казак». Утверждается, что вблизи села Алексеевка Глушковского района он вел стрельбу по объектам гражданской инфраструктуры, целенаправленно препятствуя эвакуации мирных жителей.
Отмечается, что в результате боевых действий Пронин был задержан военнослужащими Российской Федерации и передан следственным органам. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению пострадавших граждан и оценке причиненного ущерба, а в ходе дальнейшего расследования будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.
