ВСУ выпустили по России в 4 раза меньше дронов после массовой атаки накануне: карта ударов 25 августа

В Орловской области поврежден дом из-за падения обломков беспилотника ВСУ
Украина атаковала Россию 23 беспилотниками
Украина атаковала Россию 23 беспилотниками
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 25 августа Украина атаковала Россию 23 беспилотниками. Их количество оказалось в четыре раза меньше, чем днем ранее — в ночь на 24 августа было сбито 95 БПЛА.

По официальным данным на текущий момент, основная часть дронов пыталась ударить по Смоленской области. В Орловской области из-за падения обломков был поврежден частный дом, в нем выбило окна. Также два беспилотника пытались атаковать Москву. Подробнее о ночных ударах по России — в материале URA.RU.



Москва и область

Над Московской областью уничтожено три беспилотника ВСУ. Из них два пытались атаковать Москву. На месте падения работают специальные службы, сообщил московский мэр Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Смоленская область

Регион атакован беспилотниками Украины. Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили семь дронов. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем telegram-канале. 

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следовать всем правилам безопасности, в том числе не подходить к окнам и избегать открытых пространств. Глава региона напомнил о запрете распространять сведения о последствиях применения Киевом БПЛА, о работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленности, жилищно-коммунальных услуг, мостов, военных и иных критически важных объектов. Также Анохин добавил, что будет публиковать всю появляющуюся информацию в своих соцсетях.

Брянская область

Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над регионом. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах падения дронов работают специалисты, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Орловская область

Над областью сбили три украинских БПЛА. Из-за упавших обломков поврежден фасад частного дома, выбиты окна. Однако пострадавших удалось избежать. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранители. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. 

Калужская область

Средства ПВО сбили два беспилотника над Сухиничским и Кировским районами. У обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Тверская область

Глава региона Игорь Руденя сообщил об уничтожении одного БПЛА над регионом. Он отметил, что люди не пострадали, разрушений не зафиксировано.

Общее количество уничтоженных БПЛА

Над Россией с 23:00 24 августа по 7:00 25 августа был уничтожен 21 дрон. В течение следующего часа еще два беспилотника попытались ударить по Курской области, отметили в telegram-канале МО РФ. Атакам подверглись:

  • Смоленская область — над ней ликвидировано семь БПЛА;
  • Брянская область — над ней ликвидировано шесть БПЛА;
  • Орловская область — три БПЛА;
  • Московская область — три БПЛА;
  • Калужская область — один БПЛА;
  • Тверская область — один БПЛА.

