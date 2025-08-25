В ночь на 25 августа Украина атаковала Россию 23 беспилотниками. Их количество оказалось в четыре раза меньше, чем днем ранее — в ночь на 24 августа было сбито 95 БПЛА.
По официальным данным на текущий момент, основная часть дронов пыталась ударить по Смоленской области. В Орловской области из-за падения обломков был поврежден частный дом, в нем выбило окна. Также два беспилотника пытались атаковать Москву. Подробнее о ночных ударах по России — в материале URA.RU.
Москва и область
Над Московской областью уничтожено три беспилотника ВСУ. Из них два пытались атаковать Москву. На месте падения работают специальные службы, сообщил московский мэр Сергей Собянин в своем telegram-канале.
Смоленская область
Регион атакован беспилотниками Украины. Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили семь дронов. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем telegram-канале.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и следовать всем правилам безопасности, в том числе не подходить к окнам и избегать открытых пространств. Глава региона напомнил о запрете распространять сведения о последствиях применения Киевом БПЛА, о работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленности, жилищно-коммунальных услуг, мостов, военных и иных критически важных объектов. Также Анохин добавил, что будет публиковать всю появляющуюся информацию в своих соцсетях.
Брянская область
Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над регионом. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах падения дронов работают специалисты, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Орловская область
Над областью сбили три украинских БПЛА. Из-за упавших обломков поврежден фасад частного дома, выбиты окна. Однако пострадавших удалось избежать. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранители. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале.
Калужская область
Средства ПВО сбили два беспилотника над Сухиничским и Кировским районами. У обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Тверская область
Глава региона Игорь Руденя сообщил об уничтожении одного БПЛА над регионом. Он отметил, что люди не пострадали, разрушений не зафиксировано.
Общее количество уничтоженных БПЛА
Над Россией с 23:00 24 августа по 7:00 25 августа был уничтожен 21 дрон. В течение следующего часа еще два беспилотника попытались ударить по Курской области, отметили в telegram-канале МО РФ. Атакам подверглись:
- Смоленская область — над ней ликвидировано семь БПЛА;
- Брянская область — над ней ликвидировано шесть БПЛА;
- Орловская область — три БПЛА;
- Московская область — три БПЛА;
- Калужская область — один БПЛА;
- Тверская область — один БПЛА.
