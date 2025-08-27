Очевидец раскрыл все подробности внезапного нападения мигрантов на полицию в Москве

В Москве мужчина, кинувший зажигательные смеси в полицейские автомобили и попытавшийся поранить правоохранителей ножом, вел себя агрессивно с самого начала: подошел к посту ДПС, выкрикивал оскорбления, а после бросил горящие предметы и попытался ранить людей. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Он вообще не передвигался на транспортном средстве, а подошёл к мобильному посту ДПС пешком <...> Он размахивал предметом похожим на нож, скорее всего, это и есть складной нож с длиной лезвия примерно 8-10 см», — рассказал один из очевидцев происшествия. На данный момент подозреваемый задержан.
Нападение произошло 27 августа у заправки на Щелковском шоссе. Нападавший оказался иностранцем 26 лет, против него завели уголовное дело, прокуратура взяла его на контроль.
