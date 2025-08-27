На набережной в подмосковных Химках произошел масштабный прорыв трубопровода с горячей водой. Инцидент случился вблизи жилых домов. Об этом сообщили очевидцы, опубликовавшие видео с места происшествия. На кадрах видно, как из-под земли вырываются мощные струи пара, а над парком поднимаются клубы белого дыма.
«Утром 27 августа на набережной в Химках произошел крупный прорыв трубопровода с горячей водой... На кадрах видно, как в воздух поднимаются клубы густого пара», — пишет 360.ru со ссылкой на очевидцев. В непосредственной близости от места инцидента расположены несколько жилых зданий высокой этажности.
На территории парка появились струи, напоминающие гейзеры, высота которых достигает 10 метров. Из-за большого количества пара очевидцы поначалу решили, что в парке произошел пожар. По информации администрации Химок, аварийные бригады «ТСК Мосэнерго» уже работают на месте.
