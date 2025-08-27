Захарова: Запад выписал Зеленскому индульгенцию на свои же деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Захаровой, западные страны не стремятся бороться с причинами преступлений
По словам Захаровой, западные страны не стремятся бороться с причинами преступлений Фото:

Коллективный Запад фактически «выписал индульгенцию» президенту Украины Владимиру Зеленскому, причем сделал это «на свои же деньги». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. <...> Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои (деньги). Он за нее даже ничего не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Поводом для комментария стали недавние атаки ВСУ на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» на территории России.

По словам Захаровой, западные страны не стремятся бороться с причинами преступлений, а вместо этого предпочитают их легализовать. Она отметила, что подобная логика приводит к росту числа нарушений, а не к их сокращению. Захарова также выразила мнение, что объяснять происходящее необходимо не столько самому Зеленскому, сколько мировому сообществу и тем странам, которые поставляют Украине оружие и финансовую поддержку.

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» с использованием беспилотников и ракет. В результате были приостановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию на время проведения ремонтных работ. Венгерские власти поддерживают по этому вопросу постоянные контакты с Москвой. 24 августа на пресс-конференции в Киеве Владимиру Зеленскому задали вопрос о том, повлияют ли удары по «Дружбе» на позицию Венгрии по вопросу вступления Украины в Европейский союз. Зеленский ответил, что «существование этой 'Дружбы' зависит от Венгрии», что в Будапеште расценили как прямую угрозу и посягательство на суверенитет страны.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать опасности энергетическую безопасность страны. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш напомнил журналистам, что Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины. По его словам, без венгерских поставок энергетическая безопасность Украины оказалась бы под угрозой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коллективный Запад фактически «выписал индульгенцию» президенту Украины Владимиру Зеленскому, причем сделал это «на свои же деньги». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. <...> Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои (деньги). Он за нее даже ничего не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Поводом для комментария стали недавние атаки ВСУ на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» на территории России. По словам Захаровой, западные страны не стремятся бороться с причинами преступлений, а вместо этого предпочитают их легализовать. Она отметила, что подобная логика приводит к росту числа нарушений, а не к их сокращению. Захарова также выразила мнение, что объяснять происходящее необходимо не столько самому Зеленскому, сколько мировому сообществу и тем странам, которые поставляют Украине оружие и финансовую поддержку. На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» с использованием беспилотников и ракет. В результате были приостановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию на время проведения ремонтных работ. Венгерские власти поддерживают по этому вопросу постоянные контакты с Москвой. 24 августа на пресс-конференции в Киеве Владимиру Зеленскому задали вопрос о том, повлияют ли удары по «Дружбе» на позицию Венгрии по вопросу вступления Украины в Европейский союз. Зеленский ответил, что «существование этой 'Дружбы' зависит от Венгрии», что в Будапеште расценили как прямую угрозу и посягательство на суверенитет страны. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать опасности энергетическую безопасность страны. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш напомнил журналистам, что Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины. По его словам, без венгерских поставок энергетическая безопасность Украины оказалась бы под угрозой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...