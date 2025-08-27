Коллективный Запад фактически «выписал индульгенцию» президенту Украины Владимиру Зеленскому, причем сделал это «на свои же деньги». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. <...> Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои (деньги). Он за нее даже ничего не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Поводом для комментария стали недавние атаки ВСУ на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» на территории России.
По словам Захаровой, западные страны не стремятся бороться с причинами преступлений, а вместо этого предпочитают их легализовать. Она отметила, что подобная логика приводит к росту числа нарушений, а не к их сокращению. Захарова также выразила мнение, что объяснять происходящее необходимо не столько самому Зеленскому, сколько мировому сообществу и тем странам, которые поставляют Украине оружие и финансовую поддержку.
На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» с использованием беспилотников и ракет. В результате были приостановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию на время проведения ремонтных работ. Венгерские власти поддерживают по этому вопросу постоянные контакты с Москвой. 24 августа на пресс-конференции в Киеве Владимиру Зеленскому задали вопрос о том, повлияют ли удары по «Дружбе» на позицию Венгрии по вопросу вступления Украины в Европейский союз. Зеленский ответил, что «существование этой 'Дружбы' зависит от Венгрии», что в Будапеште расценили как прямую угрозу и посягательство на суверенитет страны.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать опасности энергетическую безопасность страны. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш напомнил журналистам, что Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины. По его словам, без венгерских поставок энергетическая безопасность Украины оказалась бы под угрозой.
