Индия отказалась выполнять требования США по закупке российской нефти

В сентябре 2025 года Индия готовится существенно увеличить объемы закупок российской нефти, несмотря на усиливающееся давление со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10–20% по сравнению с августом», — пишет Reuters. Это означает рост на 150–300 тысяч баррелей в сутки. За первые 20 дней августа Индия импортировала около 1,5 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Этот показатель соответствует уровню июля и составляет примерно 1,5% от мировых поставок. Индия сохраняет за собой статус крупнейшего покупателя российской нефти, удовлетворяя за счет этих поставок порядка 40% своих внутренних потребностей.
По словам источников Reuters, российская нефть останется ключевым элементом в структуре импорта Индии. Несмотря на введение США новых тарифов и ценовые ограничения со стороны Евросоюза, индийские власти продолжают настаивать на выгодности закупок российских углеводородов. Посол Индии в России Винай Кумар ранее подчеркивал, что страна будет покупать нефть там, где это выгодно для ее экономики.
США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти и нефтепродуктов. С учетом ранее действующих тарифов, общая ставка пошлин на индийский экспорт в США достигла 50%. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Индию за тесное сотрудничество с Россией в энергетической и военной сферах, отмечая, что страна продолжает оставаться одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов наряду с Китаем. В ответ МИД Индии назвало обвинения и меры США и ЕС необоснованными.
