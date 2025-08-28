Невролог рассказал, кому категорически запрещено пить красное вино

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов назвал категории людей, которым категорически противопоказано употребление красного вина. По словам эксперта, несмотря на общеизвестные полезные свойства напитка, регулярное употребление алкоголя может нанести серьезный вред здоровью.
«Заметнее всего вред будет для людей с болезнями сердца и сосудов, печени, страдающие мигренью и эпилепсией, людей склонных к алкоголизму, а также для беременных и кормящих женщин», — пояснил врач Рустем Гайфутдинов, его слова приводит Life. Он подчеркнул, что избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития когнитивных нарушений, ухудшения памяти, а также способствует развитию зависимостей и повреждению нервных клеток.
Гайфутдинов призвал подходить к выбору напитков осознанно и учитывать индивидуальные особенности организма. Он отметил, что перед регулярным употреблением вина следует проконсультироваться с врачом.
