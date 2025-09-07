Патрушев усомнился, что «Северные потоки» подорвали украинцы

Николай Патрушев усомнился в версии о причастности украинских диверсантов к подрывам на «Северных потоках»
Николай Патрушев усомнился в версии о причастности украинских диверсантов к подрывам на «Северных потоках» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Помощник президента РФ Николай Патрушев подверг сомнению официальную версию о причастности граждан Украины к подрыву газопроводов «Северный поток». В авторской колонке «Коммерсанта» он написал, что немецкие власти, вероятно, не контролируют действия иностранцев на своей территории, либо за диверсией стоят страны НАТО. 

«Получается, что в ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы. Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб» — подчеркнул Патрушев в публикации. Он в целом уточнил, что ход расследования подрывов на «Северных потоках» вызывает вопросы, как и «вбросы» в интернете об участии украинских диверсантов. 

Ранее стало известно о задержании в Италии по запросу прокуратуры Германии 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого считают координатором диверсии на «Северных потоках», передает MK.RU. По данным журналистов, Кузнецова арестовали в августе, когда он приехал с семьей в отпуск. Немецкая сторона подозревает его в руководстве группой, осуществившей подрывы газопроводов в сентябре 2022 года.

Власти ФРГ, Дании и Швеции ранее допускали, что разрушения на газопроводах стали результатом целенаправленных действий. Российская сторона неоднократно требовала допустить экспертов к расследованию и предоставить материалы по делу, однако данные официально не были переданы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал отсутствие доступа к информации. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Еще в 2022 году американский журналист Сеймур Херш указывал на возможную причастность США и их союзников к теракту. По его данным, подготовка подрывов велась под прикрытием учений НАТО с участием американских и норвежских специалистов. Расследование продолжается по сей день, передает Pravda.ru. 

