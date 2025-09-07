Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что подрыв трубопроводов «Северные потоки» осуществили высококвалифицированные профессиональные диверсанты. Он отметил, что далеко не каждая армия страны обладает пловцами, которые способны были провести операцию по повреждению трубопроводов. Среди тех, кто мог бы такое провернуть он назвал британскую Специальную лодочную службу (SBS).
«Однозначно речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. <...> Далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию. <...> Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу,— знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны», — отметил Патрушев. Такой вывод он изложил в авторской колонке для «Коммерсанта».
Он также подверг сомнению версию об участии украинских диверсантов в подрыве газопроводов, сообщает MK.RU. По его мнению, немецкие власти, вероятно, не контролируют действия иностранцев на своей территории, или же за диверсией стоят страны НАТО. Версию об участии Украины в подрыве помощник президента посчитал «вбросом». Другие эксперты также выражали сомнения официальной версии, передает телеканал «Царьград».
«Северные потоки» были повреждены в конце сентября 2022 года, передает Pravda.ru. Расследование продолжается до сих пор.
