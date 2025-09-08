Володин: запрос на справедливое мироустройство достиг своего максимума

Володин заявил о максимуме мирового запроса на многополярное устройство
Володин заявил о максимуме мирового запроса на многополярное устройство

Мировой запрос на справедливое и многополярное устройство достиг максимума. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Каждое государство хочет развиваться, принимая решения о своем пути. Такая возможность есть, только когда мир многополярен и справедлив», — написал Володин в мессенджере MAX. Он также подчеркнул, что запрос на справедливое мироустройство достиг максимума.

Кроме того, в сообщении председатель подчеркнул, что современные реалии свидетельствуют о массовой поддержке изменений. Особенно отчетливо это проявляется в условиях, когда каждая страна получила новые перспективы благодаря технологическому прогрессу.

