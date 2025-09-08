Володин: запрос на справедливое мироустройство достиг своего максимума

Мировой запрос на справедливое и многополярное устройство достиг максимума. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Каждое государство хочет развиваться, принимая решения о своем пути. Такая возможность есть, только когда мир многополярен и справедлив», — написал Володин в мессенджере MAX. Он также подчеркнул, что запрос на справедливое мироустройство достиг максимума.
Кроме того, в сообщении председатель подчеркнул, что современные реалии свидетельствуют о массовой поддержке изменений. Особенно отчетливо это проявляется в условиях, когда каждая страна получила новые перспективы благодаря технологическому прогрессу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.