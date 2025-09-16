Президент Польши поднимет вопрос репараций за Вторую мировую войну

Польша намерена вновь поднять вопрос выплаты репараций за ущерб, причиненный стране во Второй мировой войне. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
«Репарации — важный вопрос для поляков, и он станет предметом наших обсуждений», — сказал Навроцкий в интервью немецкому изданию Bild. В рамках поездки в Германию Навроцкий проведет переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем. По словам Навроцкого, несмотря на существующие юридические позиции, вопрос репараций не может считаться окончательно закрытым.
Навроцкий напомнил, что в 2022 году польский парламент единогласно признал: вопрос репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, так и не был решен. В тот же год был опубликован подробный доклад о потерях страны в результате немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Общая сумма ущерба была оценена в 6,2 трлн злотых, что эквивалентно примерно 1,5 трлн долларов США.
Берлин неоднократно заявлял, что не видит оснований для новых выплат. Власти ФРГ ссылаются на соглашение 1953 года, когда Польша официально отказалась от дальнейших репараций. Тем не менее, польская сторона настаивает на том, что это решение было принято под давлением СССР и не отражает нынешних реалий.
Помимо репараций, Навроцкий намерен обсудить с немецкими коллегами состояние и перспективы торгово-экономических отношений между двумя странами. Польский президент отметил, что Польша занимает четвертое место среди основных экономических партнеров Германии, а польская экономика способна помочь ФРГ компенсировать некоторые проблемы, возникшие из-за изменений в климатической политике.
