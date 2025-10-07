Бизнесмен Рубен Варданян вышел из автомобильного бизнеса в России

Бизнесмен Рубен Варданян вышел из из числа совладельцев российского автомобильного бизнеса. Последним активом предпринимателя в этой сфере стала доля в компании, связанной с проектом электромобиля «Атом».
«Один из первых инвесторов электромобиля „Атом“ Рубен Варданян вышел из этого проекта и таким образом перестал владеть активами в автобизнесе», — пишет «Коммерсант». По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Варданян вышел из капитала ООО «Восход» — основного акционера АО «Кама», реализующего проект «Атом». Его 25% доли были переданы самому обществу, что формально завершило присутствие Варданяна в автобизнесе РФ.
После выхода Варданяна структура собственности «Восхода» изменилась. По 37,5% общества сохранили генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин и ООО «Спектр», за которым стоят предприниматели Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина. Перешедшая доля может быть распределена между текущими совладельцами или же продана новому инвестору. В течение года компания должна определиться с дальнейшей судьбой пакета, как того требует законодательство.
Эксперты отмечают, что выход Варданяна из «Восхода» связан с его сложным положением. В сентябре 2022 года бизнесмен объявил о намерении отказаться от российского гражданства, а в ноябре возглавил правительство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. В сентябре 2023 года он был задержан властями Азербайджана и в настоящее время находится в заключении.
Рубен Варданян был одним из первых инвесторов проекта «Атом», наряду с Сергеем Когогиным. На старте, в 2021 году, оба вложили в развитие электромобиля по 360 млн рублей. Позже к числу акционеров присоединились и другие крупные игроки, в том числе КамАЗ и компания «Рэнера» (входит в «Росатом»), которая приобрела долю за 6,2 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.