Бананы в российских магазинах подешевели на 7,7% за неделю с 20 по 27 сентября, а в годовом выражении — на четверть. Об этом сообщил создатель Индекса Мишек, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. В то же время куриные тушки значительно подорожали.
«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 0,2% по сравнению с его ростом на 0,2% неделю назад. Куриные тушки подорожали на 5,6%. Цены на остальные товары из Индекса не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 6,6% по сравнению с его увеличением на 6,9% неделей ранее», — сообщил эксперт, уточнив, что бананы в российских магазинах сильно подешевели: на 7,7% за неделю с 20 по 27 сентября и на 25% в годовом выражении. Цитата по «Газета.Ru».
За последние 12 месяцев в магазинах также значительно подешевели детский мармелад Fruit-Tella (на 23,7%), черный чай «Акбар» (на 4,9%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (на 4,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (на 3%) и сельдь «Матиас» (на 2,8%). При этом некоторые продукты демонстрируют существенный рост: апельсиновый сок J7 подорожал на 62,2%, конфеты «Мишка косолапый» — на 57,1%, молоко «Домик в деревне» — на 13%, куриные тушки — на 11,8%, подсолнечное масло «Олейна» — на 7,9%, белый хлеб — на 4,8%. Цены на морковь и яйца «Окские» категории С1 за год не изменились.
«Индекс Мишек» — разработанный Абрамовым неофициальный потребительский индикатор, который отслеживает изменение цен на 14 популярных продуктов, включая мармеладных мишек и конфеты «Мишка косолапый». Индекс используется для оценки динамики инфляции в России.
