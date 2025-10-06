Стала известна судьба сотен застрявших на Эвересте туристов

350 туристов, которые ранее застряли на склоне Эвереста в Китае из-за сильной метели, вернулись с горы, еще с 200-ми Об этом сообщили в Центральном телевидении КНР CCTV.
Благополучно с горы вернулись 350 туристов, они чувствуют себя хорошо. Спасатели установили связь с теми, кто еще остался на вершине — количество застрявших составляет 200 человек. Вскоре их также спустят вниз — отряд специалистов уже отправлен им на помощь.
Ранее в Тибетском автономном районе Китая прошел снегопад, основные маршруты туристов завалило, а виддимость составляла не более одного метра. По джанным некоторым китайских СМИ, во время восхождения оказались заперты около тысячи туристов — они не могли вернуться назад, поскольку тропы больше не было, и не могли двинуться вперед по обледенелым дорогам. Люди укрылись в палатках, в лагере на высоте почти в пять тысяч метров.
