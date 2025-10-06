Стала известна судьба сотен застрявших на Эвересте туристов

CCTV: со склона Эвереста спустилась часть застрявших туристов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотни туристов еще остаются запертыми на склоне горы
Сотни туристов еще остаются запертыми на склоне горы Фото:

350 туристов, которые ранее застряли на склоне Эвереста в Китае из-за сильной метели, вернулись с горы, еще с 200-ми  Об этом сообщили в Центральном телевидении КНР CCTV. 

Благополучно с горы вернулись 350 туристов, они чувствуют себя хорошо. Спасатели установили связь с теми, кто еще остался на вершине — количество застрявших составляет 200 человек. Вскоре их также спустят вниз — отряд специалистов уже отправлен им на помощь.

Ранее в Тибетском автономном районе Китая прошел снегопад, основные маршруты туристов завалило, а виддимость составляла не более одного метра. По джанным некоторым китайских СМИ, во время восхождения оказались заперты около тысячи туристов — они не могли вернуться назад, поскольку тропы больше не было, и не могли двинуться вперед по обледенелым дорогам. Люди укрылись в палатках, в лагере на высоте почти в пять тысяч метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
350 туристов, которые ранее застряли на склоне Эвереста в Китае из-за сильной метели, вернулись с горы, еще с 200-ми  Об этом сообщили в Центральном телевидении КНР CCTV.  Благополучно с горы вернулись 350 туристов, они чувствуют себя хорошо. Спасатели установили связь с теми, кто еще остался на вершине — количество застрявших составляет 200 человек. Вскоре их также спустят вниз — отряд специалистов уже отправлен им на помощь. Ранее в Тибетском автономном районе Китая прошел снегопад, основные маршруты туристов завалило, а виддимость составляла не более одного метра. По джанным некоторым китайских СМИ, во время восхождения оказались заперты около тысячи туристов — они не могли вернуться назад, поскольку тропы больше не было, и не могли двинуться вперед по обледенелым дорогам. Люди укрылись в палатках, в лагере на высоте почти в пять тысяч метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...