Власти ужесточат правила перевозки детей

В России активно обсуждаются и разрабатываются новые меры по повышению безопасности организованных автобусных перевозок детей. Сенаторы, представители федеральных ведомств и регионов ищут эффективные решения для сокращения аварийности и улучшения качества услуг. Среди ключевых предложений — ужесточение требований к водителям, внедрение современных систем безопасности в автобусах и пересмотр действующих скоростных ограничений.
«Минтранс хочет запретить участвовать в таких (детских) перевозках гражданам с судимостью за тяжкие преступления», — пишет «Коммерсант». Законопроект, по словам заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктора Острикова, уже согласован с другими министерствами и Генпрокуратурой.
Еще одним обсуждаемым вопросом является лимит скорости для автобусов, перевозящих детей. Действующее ограничение в 60 км/ч вызывает споры. Виктор Остриков из Минтранса отметил, что этот вопрос является дискуссионным, особенно с учетом того, что многие детские перевозки приходятся на платные дороги, где разрешенная скорость может достигать 130 км/ч. Также затронута проблема кадров в отрасли перевозок и невысокая зарплата водителей автобусов.
Представители Росстандарта и ГИБДД обращают внимание на низкое качество самих автобусов, используемых для перевозки детей. Заместитель главы Росстандарта Александр Кузьмин рассказал о проблеме с ремнями безопасности: в «детских» автобусах часто отсутствуют системы автоматической регулировки и натяжения, как в легковых автомобилях. Это означает, что сопровождающим приходится вручную проверять и регулировать ремни для каждого ребенка, что является трудоемким и не всегда эффективным процессом. Росстандарт разработал поправки к соответствующему ГОСТу для автобусов, которые предусматривают обязательное применение систем натяжения ремней. Финальная редакция стандарта будет представлена в 2026 году.
Начальник отдела организации деятельности по технадзору управления ГИБДД России Сергей Чипурин рассказал о проведенном МВД «мониторинге» безопасности конструкций автобусов, поставляемых в регионы. По результатам мониторинга министерство сформулировало список предложений по «улучшению» конструкции транспортных средств, которые, по мнению МВД, производители должны учитывать. Соответствующий документ был направлен в Минпромторг и правительство РФ.
Сергей Чипурин также подтвердил проблему с ремнями безопасности, о которой говорил Александр Кузьмин, и отметил, что у субъектов федерации есть «масса нареканий» к качеству техники. Он подчеркнул необходимость повышения качества автобусов, указав на такие проблемы, как работа систем отопления, запотевание стекол и попадание пыли в салоны. «С производителями нужно работать», — заключил представитель ГИБДД.
