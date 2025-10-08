Российские автолюбители массово поехали в автосервисы

Сезон замены летних шин на зимние в России начался раньше обычного, а спрос на услуги шиномонтажа в октябре достиг рекордных значений. В первую неделю месяца количество записей на «переобувку» выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики экосистемы для бизнеса «Контур» и международной сети автосервисов Fit Service.
«Сезон смены летних шин на зимние в России стартовал раньше обычного. В целом по стране число услуг шиномонтажа в сентябре было на 13% больше год к году. В октябре зафиксирован рекордный всплеск на 273%: в первую неделю месяца на „переобувку“ записывались в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщили «Известия» со ссылкой на данные. Резкий рост активности автолюбителей объяснили погодными условиями и ранним наступлением холодов в ряде регионов.
По данным Fit Service,с конца сентября фиксируется стабильный рост числа записей на шиномонтаж в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. А средний чек по стране на услуги автосервисов в за месяц составил 12,6 тысяч рублей.
Это на 12% больше, чем в августе, и на 19% выше показателя прошлого года. Средний чек непосредственно на шиномонтаж составил 9,6 тысяч рублей, что на 1% ниже прошлогоднего уровня. Директор по маркетингу Fit Service Олег Бачманов отметил, что цены на шиномонтаж в этом году выросли ниже инфляции (в пределах 3–4%). Однако в 2026 году ожидается более заметное повышение стоимости услуг из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес.
Параллельно с ростом спроса на услуги автосервисов увеличились и расходы россиян на товары для обслуживания личного транспорта. С 15 августа по 15 сентября автовладельцы потратили более 25,4 млрд рублей — на 11% больше, чем летом.
На маркетплейсах почти вдвое выросли продажи автозапчастей, на 68,6% — шин и дисков, на 62,7% — инструментов и оборудования. В топ-3 самых популярных брендов шин в сентябре вошли Viatti, Kama и Ikon, а средний чек за комплект шин составил около восьми тысяч рублей. Также отмечается рост продаж автомобильной электроники, аксессуаров и масел, средние чеки на которые составляют от 850 до двух тысяч рублей.
По данным российских аналитиков российские автовладельцы в среднем тратят 18 тысяч рублей на подготовку автомобиля к зимнему сезону. Больше всего средств уходит на покупку зимних шин и замену масел.
Со сменой летних шин не советуют спешить водителям в европейской части России. Не смотря на заморозки переходить на зимнюю резину рекомендуется только после снижения среднесуточной температуры ниже 4 градусов.
