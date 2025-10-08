Раскрыты сроки первого полета импортозамещенного самолета МС-21

Глава Минпромторга РФ Алиханов: самолет МС-21 запустят в ближайшее время
Импортозамещенный самолет должны запустить для испытаний в ближайшее время
Импортозамещенный самолет должны запустить для испытаний в ближайшее время

Импортозамещенный самолет МС-21 планируют запустить для летный испытаний в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Машина проходит проверки в летно-испытательном комплексе и в ближайшее время присоединится к программе летных испытаний», — цитирует ТАСС министра. К концу года должны закончить комплексную программу развития авиационной отрасли. Как подчеркнул Алиханов, первый полет МС-21 № 0013 — одна из ключевых точек сертификационных испытаний в этой программе.

Всего на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») собрали уже 14 отечественных самолетов МС-21. В июле сообщалось, что еще девять таких машин находятся на ранних этапах производства. Проект МС-21 реализуется для замещения зарубежных воздушных судов на российском рынке пассажирских перевозок. После ухода Boeing и Airbus из России, отечественные производители ускорили выпуск новых моделей для авиаперевозчиков страны.

