Носов начинает дорожную революцию

08:10 26 апреля 2017 1

В сентябре у Сергея Носова (в центре) и губернатора Евгения Куйвашева (справа) выборы. У каждого свои. И сейчас решается, под какими лозунгами они поведут людей за собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация второго по величине города Свердловской области объявила сразу три тендера на капремонт и содержание дорог. Сумма беспрецедентная — 2,5 млрд рублей. Планируется содержать улицы в идеальном состоянии, провести капремонт 5 км дорог и отремонтировать без малого четыре десятка главных городских дорог. И это при том, что таких средств нет ни в городском, ни в областном бюджетах. Мэр Путинграда Сергей Носов сильно рискует, утверждает источник агентства, но признает: до 2017 года он всегда выигрывал.

Сразу три аукциона от администрации Нижнего Тагила с примерно одинаковыми условиями по капремонту и содержанию дорог появились на портале госзакупок. Общая сумма — 2,5 млрд рублей. Для сравнения: на ремонт дорог в Екатеринбурге выделено в этом году 1,3 млрд рублей, за эти деньги приведут в порядок около 50 участков, половина из них на улицах, прилегающих к Центральному стадиону, в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Дорожные работы в 2017 году должны быть в Тагиле такими же масштабными, как в первый год работы Носова на посту мэра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Объем работ в Тагиле также впечатляет. За 784 млн рублей проведут капитальный ремонт улиц Грибоедова — Победы — Космонавтов — Максима Горького (на участке от ул. Быкова до ул. Черных). Это в общей сложности 4,7 км, при этом ремонт разделен на 4 этапа и подразумевает в том числе замену трамвайных путей.

Второй лот — почти на миллиард (990, 98 млн рублей) — будет израсходован на уборку дорог зимой, подметание и текущий ремонт летом по всему муниципальному образованию.

Третий тендер — на 742 млн рублей — касается ремонта 38 участков дорог, включая такие значимые для города, как Восточное и Северное шоссе. Все три аукциона появились на портале госзакупок почти одновременно, за неделю с 7 по 14 апреля, они будут разыграны, соответственно, 17 мая, 2 мая и 28 апреля.

Источники в отрасли обращают внимание на то, что эти тендеры на беспрецедентные для города суммы. «Таких денег в Тагиле еще не торговали.

И обратите внимание на контракт стоимостью чуть меньше миллиарда рублей. Точная цифра — 990 999 999,99 рублей. Это вообще не случайная цифра. Дело в том, что если жалоба поступает на контракт свыше миллиарда рублей, то его рассматривает федеральная антимонопольная служба. Скорее всего, такая сумма означает, что все три тендера готовятся под кого-то конкретного», — говорит собеседник агентства в отрасли.

Пока непонятен и источник финансирования контрактов — в областных целевых программах по ремонту дорог конкретно этих сумм найти не удалось. Не может быть источником финансирования и бюджет Нижнего Тагила — он на весь 2017 год составляет около 9 млрд рублей.

Главная тонкость контрактов в сроке их окончания — это 31 декабря 2020 года. Деньги, таким образом, выделяются на 3,5 года.

В разбивке по годам получается не так уж и много — суммарно около 800 млн рублей на капремонт и текущее содержание в год. Однако ни в одном из тендеров не прописана сумма финансирования по годам. То есть непонятно, каким образом и сколько средств может быть выделено в каждый конкретный период. Но зато оговорены условия работ: 20% подрядчик должен будет сделать сначала за собственные деньги и только потом ему оплатят эти работы. Остальные 80% от цены контракта выплачивается в процессе производства работ, по факту их выполнения, с отсрочкой на 120 дней, — говорится в конкурсной документации всех тендеров.

Главу Минтранса Василия Старкова обвиняют в сохранении худших практик его предшественников. А значит, ему придется играть по условиям Тагила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Все эти условия делают контракт совершенно невыгодным для любых сторонних фирм. Чтобы начать работать, нужны огромный финансовый резерв, техника, люди, — говорит один из источников на рынке. — Это все признаки того, что в Тагиле есть фирма, которая готова работать на таких условиях, она определена»

Постоянным подрядчиком по выполнению дорожных работ в Нижнем Тагиле была компания «УБТ-Сервис» — именно этой «дочке» УВЗ достается большинство контрактов в городе. Вполне возможно, что так будет и сейчас — прием заявок еще продолжается. «УБТ-Сервис» работал с мэрией Нижнего Тагила именно по схеме, предложенной городом. По данным агентства, сейчас «УБТ-Сервис» постепенно отстраняется от городских тендеров, деятельность компании вызвала интерес у нового собственника УВЗ — Ростехнологий.

В тендерах на общую сумму в четверть бюджета Тагила есть и еще один аспект — он связан с тем, что муниципалитеты получают деньги из области на ремонт дорог фактически уже после того, как эти работы сделаны. Проще говоря, предъявляют уже готовый объект и просят его оплатить. «Тагил действует так: он сначала заказывает работы, разыгрывает тендеры, а уже потом ищет под них источники финансирования. И часто приходит по факту в область и говорит: у меня огромная кредиторская задолженность, нужны деньги», — говорит собеседник.

Условия работы в Нижнем Тагиле сложные, но подходили раньше для «дочки» УВЗ. Теперь ее интерес не подтвержден Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации города не отрицают, что денег на дороги в бюджете нет. То есть контракты фактически будут расторгованы для фирм, которые в состоянии будут работать какое-то время без перечисления денег. Как стало известно корреспонденту «URA.RU», город таким образом пытается обойти несовершенство процедуры выделения денег из регионального бюджета. «Из-за позиции правительства области деньги на ремонт дорог конкурентным муниципалитетам выделяются слишком поздно, а часть денег — например, 1,3 млрд рублей в 2016 году, вообще осталось невостребованным», — пояснили в администрации города.

Механизм выделения денег на дороги вкратце такой: сначала местному бюджету дают очень небольшую часть от необходимой суммы, а потом уже выделяют на дорожные работы целевые трансферы. Но последние из облбюджета приходят слишком поздно. Муниципалитет, если будет делать все по закону, просто не успеет закончить дорожные работы в сезон.

«Вот уже пять лет подряд правительство области в первом квартале года увеличивает региональный дорожный фонд на 30-50% и принимает решение о направлении трансфертов муниципальным образованиям Свердловской области. Однако, каким конкретно муниципалитетам они выделяют эти деньги, непонятно. Поэтому решение о выделении денег принимается только в середине мая. Потом почти месяц уйдет на соглашение с минтрансом области, и почти столько же — на проведение необходимых изменений в бюджеты муниципальных образований. И к размещению необходимых конкурентных процедур, и то при наличии проектно-сметной документации с соответствующими заключениями о достоверности, можно приступить не ранее начала июля.

45 дней на проведение конкурсных процедур, опять же без учета возможных разбирательств в ФАСе, и муниципальный контракт на выполнение дорожных работ под конкретный размер субсидий будет заключен не ранее конца августа месяца. Таким образом, для самой стройки остаются сентябрь, октябрь и ноябрь», — поясняют в администрации города смысл заключения контрактов в апреле, хотя финансирование для них придет только через несколько месяцев.

Сергею Носову (справа) уже удавалось получать деньги от области по такой же схеме во время работы премьера Дениса Паслера (слева). Теперь он проверит схему на новом кабинете министров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Таким образом, реализация дорожных работ в отсутствие уже заключенного муниципального контракта была бы, мягко говоря, затруднительна», — подчеркивают в администрации города.

По нашим данным, сейчас Нижний Тагил жестко критикует областное правительство за то, что механизм недофинансирования расходных полномочий муниципалитетов с последующим предоставлением целевых субсидий не позволяет муниципалитету полноценно решать задачи по ремонту и содержанию дорог. Более того, при любых раскладах муниципалитет становится нарушителем в расходовании бюджетных средств. Если одной улице необходим целый комплекс работ (ремонт полотна, расширение дороги и устройство ливневки), то в любом случае, будет нарушена цель предоставляемой субсидии — ведь все эти виды работ относятся к разным классификаторам.

Город сначала расторговывает контракты, а потом получает под них деньги постоянно, причем не только с дорогами местного значения, но и с более крупными объектами. Ровно та же ситуация получилась с мостом по улице Фрунзе. В апреле 2016 года Тагилу из облбюджета выделили только 60 млн рублей при сметной стоимости объекта около 500 млн рублей. Остаток денег пришел в декабре — и уже на полностью построенный объект.