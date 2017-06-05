«Вместо Израиля или Германии едем … на Семь Ключей»

12:48 05 июня 2017 0

В столице Урала "клиника для избранных" открывает свои двери для "простых смертных" Фото: Анна Майорова © URA.RU

С медицинской реабилитацией в России беда: санатории советского образца безнадежно устарели, современных центров восстановительной медицины крайне мало, а у частных клиник за красивым словом «реабилитация» стоят зачастую общеукрепляющие процедуры. Чаще всего пациенты пытаются восстанавливаться дома, в сложных случаях — едут в Москву, у кого есть деньги — за границу.

Тем, кто живет в Екатеринбурге, повезло: Центр восстановительной медицины, который обслуживал ранее только сотрудников крупнейшей российской госкорпорации, открыл свои двери для всех желающих. Как поправить здоровье после серьезной болезни или травмы — в интервью врача-невролога, руководителя Центра восстановительной медицины и реабилитации клиники «РЖД-Медицина» Екатерины Лесковец.

— Екатерина Андреевна, правда ли, что с медицинской реабилитацией в стране все плохо?

Заведующая Центром восстановительной медицины Екатерина Лесковец объясняет пациенту, в чем проблема в его позвоночнике Фото: Анна Майорова © URA.RU

— К сожалению, в России с реабилитацией большие проблемы. Мы постоянно слышим по телевизору: люди собирают деньги на реабилитацию в Израиле, на восстановительное лечение в Германии. А сколько людей едет в Китай! Традиционная китайская медицина, гимнастика, китайские доктора — все это привлекает.

Отечественная медицина тоже шагнула вперед: клиники стали более современными, появилось продвинутое оборудование, применяются уникальные методы лечения. Доктора у нас замечательные, умеют отлично лечить и спасают, порой, самых безнадежных пациентов.

Но вылечить — это полдела. Нужно еще вернуть человеку здоровье, вернуть ему привычный ритм жизни, помочь психологически справиться с новым качеством жизни. Это возможно, только для этого необходимо восстановить организм. А вот найти хорошее восстановительное лечение непросто.

— Есть же санатории-профилактории, оставшиеся еще с советских времен…

— Во-первых, большинство из них морально устарели, во-вторых, все они находятся, как правило, за городом, иногда — очень далеко. У работающего человека поехать в санаторий не всегда получится, далеко не все готовы уезжать из привычной обстановки.

Есть частные клиники, которые очень любят слово «реабилитация», но они используют его в основном для рекламы, пиара. Во многих частных клиниках под реабилитацией скрывается непонятно что. Хороших клиник, где действительно умеют качественно реабилитировать, очень мало. Хотя потребности в этом стало во много раз больше…

Медицина стала сильнее: сегодня выхаживают тех, кто раньше был обречен, но в среднем здоровье населения стало слабее. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Люди стали больше болеть?

— Скорее, наоборот: благодаря развитию медицины появилась возможность спасать людей, которые раньше были обречены. Врачи спасают людей, перенесших инфаркт, инсульт, онкологическое или другое тяжелое заболевание, людей, получивших множественные травмы. Таким пациентам как раз и требуется та самая реабилитация, о которой мы говорим. Кроме того, люди стали внимательнее относиться к своему здоровью: они идут в клиники на плановые операции, стремятся сбросить лишний вес, просто хотят восстановить и укрепить организм. Во всех этих случаях мы готовы помочь.

— А если конкретно — кто попадает в ваш центр реабилитации?

— До недавних пор это были только работники железной дороги и их родственники, а также сотрудники предприятий, проходившие лечение в рамках страховых договоров. Сейчас клиника «РЖД-Медицина», известная екатеринбуржцам как «Дорожная больница», открыла двери для всех желающих. В том числе — Центр восстановительной медицины и реабилитации.

— С чем приходят к вам? Кто нуждается в восстановительном лечении?

— Спектр направлений, по которыми пациенты проходят у нас восстановительное лечение, очень широк: это неврология, травматология, хирургия, гинекология, лор-заболевания.

Также в Центре можно оздоровиться при так называемых пограничных заболеваниях. Например, остеохондроз, которым сегодня из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни страдают очень многие: вылечить его невозможно, но можно в период ремиссии сделать так, чтобы впоследствии жить без обострений.

— Каким образом?

— Воздействуя с помощью различных процедур на мышцы, связки. Какие-то наши физиопроцедуры традиционны (они есть и в обычных поликлиниках), другие — уникальные.

Некоторые дают «волшебный» эффект — как, например, подводное вытяжение позвоночника. Это очень эффективная методика для коррекции и лечения заболеваний позвоночника, которая в щадящем режиме растягивает глубокие мышцы спины. Человек подвешивается на специальных ремнях, погружается в воду, и получается состояние почти невесомости. При этом идет еще и гидромассаж: струи воды массируют человеку позвоночник и стопы ног. Вода при этом очень теплая — 37 градусов.

Погружение пациента в мини-бассейн для прохождения процедуры вытяжки позвоночника Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Это происходит в бассейне?

— В мини-бассейне. Всего у нас три бассейна. Большой — для тех, кто может держаться на воде: там проходят групповые занятия (аквааэробика) и свободное плавание. Маленький рассчитан на проведение водных процедур людям, у которых есть какое-либо повреждение, в том числе людям с ограниченными возможностями или пациентам с травмой. Например, как спуститься в бассейн со сломанной ногой? Мы можем такого пациента погрузить в воду на специальном подъемнике, провести с ним занятие и поднять обратно. Плюс маленького бассейна еще в том, что уровень воды в нем регулируется, и она в нем теплее, чем в большом.

Помимо бассейнов, наша водолечебница включает в себя и лечебные ванны: с солью, с фитотравами, с гидромассажем. Если человеку нельзя принимать ванны полностью, можно получить изолированную ванну (только для рук или для ног). Есть также грязевые процедуры: обертывание грязью и аппликации. Аппликации даже удобней: после них не требуется идти в душ и смывать грязь, а активные вещества из грязи остаются на коже и продолжают работать даже после снятия аппликации.

Используются грязи, схожие по составу с грязями из знаменитой грязелечебницы в Мацесте под Сочи.

Ну и, если уж говорим о грязеводолечебнице, то там же можно сходить в сауну (финскую или турецкую) или принять сеанс массажа.

— Это все любят: мне кажется, у городских жителей от работы в офисе поголовно больная спина. Массаж спасает?

— Я бы рекомендовала не столько массаж, сколько тренажерный зал. Организм человека очень «умный», он очень хорошо умеет восстанавливаться и сам себя лечить — надо ему только помочь. Физические нагрузки как раз лучше всего этому способствуют. Но здесь самое главное — не навредить. В фитнес-центрах часто можно увидеть, как инструкторы без медицинского образования дают задания женщинам в возрасте. Порой думаешь: «Как они после таких тренировок с кровати-то встают?». Ничего хорошего в таком фитнесе нет — в какой-то момент это может плохо закончиться.

В тренажерном комплексе Центра восстановительной медицины клиники «РЖД Медицина» в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

У нас в Центре, помимо обычных, есть «умные» тренажеры, которые умеют делать диагностику и подбирать необходимую нагрузку. Например, есть комплекс «Давид», на котором можно протестировать каждую мышцу спины. Бывает так, что какая-то мышца на спине сильнее, чем соседняя — противоположная. Первую нужно нагрузить, а вторую, наоборот, расслабить, растянуть. Эти тренажеры позволяют рассчитать нагрузку настолько точно, чтобы создать правильный, идеальный мышечный корсет, который будет держать позвоночник, чтобы в дальнейшем не случалось ни протрузий, ни выпадений, ни других проблем с позвоночником.

Есть также кардиотренажеры: они похожи на обычные, но тоже делают диагностику. У каждого человека свой диапазон выносливости сердца. Вначале на кардиотренажерах мы проводим тест на выносливость, и оборудование выдает, на каком тренажере и в каком темпе давать нагрузку. Например, человек перенес инфаркт, или у него стенокардия, или он просто пожилой человек — тренажер определит, сколько можно пройти километров на дорожке без ущерба для сердца.

— В вашем центре есть также сомнологическая лаборатория. Чем она занимается?

— Во-первых, диагностикой и лечением людей с храпом. Храп — это не есть хорошо.

Во время храпа происходит остановка дыхания — нет качественного насыщения крови кислородом, от этого страдают все системы организма, но в первую очередь головной мозг и сердце. Значит, увеличивается риск инфарктов, инсультов. Есть разные варианты лечения храпа.

Во-вторых, мы изучаем сон наших пациентов. Бывают фазы глубокого и поверхностного сна (или еще говорят «медленного» и «быстрого»). Когда мы засыпаем, медленного сна больше, чем быстрого, утром, перед пробуждением, все наоборот — поэтому мы просыпаемся бодрые.

В клинике восстановительной медицины и реабилитации изучают и сон пациентов Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Но из-за бешеного темпа нашей жизни структура сна нарушается: у некоторых стадия быстрого сна вовсе исчезает. Из-за этого иммунная система не успевает восстанавливаться, головной мозг не успевает отдохнуть, сон становится некачественным. И если так продолжается изо дня в день, человек изматывается. Он становится резким, взрывным или, наоборот, вялым. Это не работник!

Сомнология позволяет выяснить, насколько сильно нарушена структура сна, в чем проблема. Надевается специальный аппарат и, пока человек спит, снимаются показания. Все данные после этого изучает сомнолог, который назначает лечение: кому-то нужен аппарат СИПАП, который поддерживает положительное давление в дыхательных путях, не дает остановиться дыханию во время апноэ (остановки дыхания) при храпе. Кого-то направляют к челюстно-лицевым хирургам, кому-то назначается снотворное, а кому-то нужна консультация клинического психолога. В ряде случаев психолог рекомендует сеансы релаксации в сенсорной комнате, в которой пациенты получают звукосветотерапию.

— Чтобы пользоваться всеми возможностями, о которых вы говорите, в вашем центре надо жить круглосуточно!

— И такая возможность тоже есть: у нас имеются 1 и 2-местные номера со всеми удобствами (санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) — все, как в хорошем отеле. Но можно посещать центр и амбулаторно, совмещая реабилитацию, например, с работой. И не обязательно ходить 7 дней в неделю — можно подобрать нужный себе график — в зависимости от возможностей человека, имеющихся последствий травм или заболеваний и рекомендаций врача.