17:15 12 мая 2017 0

У медиков РЖД не просто ребрендинг - смена формата работы Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В железнодорожной медицине — революция: медицинские учреждения, обслуживающие работников железной дороги по всей стране, объединяют в холдинг. Под новым федеральным брендом «РЖД-Медицина» собраны лучшие «железнодорожные» клиники страны, в том числе екатеринбургская. Что означает это переименование, что будет с «Дорожной больницей» в Екатеринбурге и насколько доступной станет ее медпомощь для тех, кто не связан с железной дорогой — в интервью директора больницы Жана Солдатова. Бонус — секретный рецепт для жен, чьи мужья храпят.

— Жан Анатольевич, в чем смысл появление бренда «РЖД-Медицина» и объединения под ним железнодорожных больниц?

— Железнодорожная медицина — это, пожалуй, единственная производственная медицина в стране, которая сохранилась. В России действует порядка 170 больниц, поддерживающих здоровье работников железнодорожного транспорта. Эти больницы работают и развиваются, опережая многие другие медицинские учреждения. Но зачастую у крупного предприятия возможностей намного больше, чем у небольшого. Именно поэтому сейчас идет объединение всех железнодорожных больниц под единым брендом «РЖД-медицина».

Директор «Дорожной больницы» Екатеринбурга Жан Анатольевич Солдатов объяснил, что происходит в отрасли в целом и в клинике в Екатеринбурге Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

— В рамках такого «холдинга» наша «Дорожная больница» не потеряет самостоятельность?

— Ни в коем случае. Сейчас вырабатываются общие для всей «РЖД-Медицины» стандарты работы. В конечном итоге все это делается для улучшения качества медицинского обслуживания — чтобы наша медицина смогла достичь еще более высокого уровня диагностики и лечения различных заболеваний. Кроме того, «Дорожная больница» станет абсолютно открытой и для тех, кто не работает на железной дороге. Это — одна из целей нововведений.

— Раньше «Дорожная больница» принимала только железнодорожников, кроме них мало кто из пациентов бывал во вверенном вам учреждении. Расскажите, пожалуйста, что есть внутри ваших стен?

— «Дорожной больнице» в прошлом году исполнилось 115 лет, и у нас богатая история и традиции. Сегодня «Дорожная больница» — это три поликлиники (две в Екатеринбурге и одна в Нижнем Тагиле), это многопрофильный стационар, в котором оказывается медицинская помощь по всем направлениям, это уникальный Центр восстановительной медицины и реабилитации.

Это 180 врачей, каждый десятый из которых имеет ученую степень кандидата или доктора медицинских наук — в России мало больниц, которые сумели сконцентрировать у себя такое количество высококвалифицированных специалистов.

На нашей базе работают пять кафедр Уральского государственного медицинского университета.

— Всегда считалось, что уровень оказания медпомощи в «Дорожной больнице» выше, чем в других. Что есть у вас такого, чего нет в государственном и муниципальном здравоохранении?

— Мы действительно по многим позициям сильнейшие в городе, поэтому пациенты из других лечебных учреждений с радостью к нам приходят. Часто бывает, что врачи государственных больниц направляют пациентов к нам, зная, что у нас есть уникальные для Екатеринбурга технологии лечения различных заболеваний. Приведу конкретные примеры.

Дорожная больница должна стать открытой для всех граждан — это одна из главных целей реформы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В нашем отделении челюстно-лицевой хирургии, которое возглавляет кандидат медицинских наук Дмитрий Самохвалов, сегодня проводят уникальные операции, которые еще пару десятков лет назад казались фантастикой. В отделении работают высококвалифицированные хирурги и нейрохирурги, которые проводят все виды реконструктивно-пластических операций при врожденных, приобретенных дефектах и деформациях черепно-челюстно-лицевой области, в том числе после травм, опухолей. Множество наших пациентов обращаются к нам по поводу врожденной патологии, когда верхняя или нижняя челюсть оказывается короче или, наоборот, длиннее нормы. На такие операции люди приходят уже во взрослом возрасте. И многие из них годами страдали от того, что у них неправильный прикус, деформированное лицо или челюсть — это часто мешает нормально дышать, улыбаться и разговаривать. После такой операции они абсолютно счастливы и, кстати, часто устраивают свою личную жизнь.

В Свердловской области почти не делается серьезных реконструктивных операций после удаления, допустим, опухоли челюсти. Наше же отделение уникально тем, что мы такие операции делаем. Причем каждая операция сначала моделируется на компьютере: сперва выполняется снимок на компьютерном томографе, затем с помощью специальной программы моделируется недостающая часть челюсти или черепа, заказывается эта «деталь», которая изготавливается индивидуально из современных материалов (пластик, титан), и потом наши хирурги имплантируют ее в часть лицевого скелета.

Многие операции в Дорожной больнице сперва моделируются на компьютере Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Еще одно отделение с высочайшим уровнем квалификации врачей и техническим оснащением — отделение урологии, которое возглавляет кандидат медицинских наук Яков Бершадский. В отделении установлено уникальное оборудование, например, дистанционный литотриптор, который неинвазивно (без проникновения) дробит камни любой плотности в почках, мочеточниках, мочевом пузыре. В этом же отделении стоит уникальный для Свердловской области лазерный аппарат, с помощью которого лазерный световод через естественные мочевые пути подводится к камню и превращает этот камень в пыль. С помощью этого аппарата различные хирургические операции выполняются бескровно — такого оборудования в городе больше нет.

У нас сильное отделение абдоминальной хирургии, которое возглавляет доктор медицинских наук Александр Засорин. На базе этого отделения ведутся занятия со студентами двух кафедр хирургического профиля медицинского университета.

В отделении применяются современные технологии, при которых операции на желчевыводящих путях выполняют без разрезов: через проколы брюшной стенки, либо через ротовую полость.

В этом же отделении у нас есть совершенно уникальный аппарат, который совмещает в себе свойства эндоскопического оборудования и ультразвука. Все знают, что такое фиброгастроскопия (ФГС). Так вот, у этого аппарата на конце эндоскопа находится еще и ультразвуковой датчик. И во время процедуры ФГС мы, помимо визуального наблюдения за органом, видим еще и его ультразвуковую картину.

С прошлого года эта технология является стандартной в некоторых странах, в частности, в США. В нашей стране это пока большая редкость. Между тем, информация, которую дает это аппарат, может иметь важнейшее значение в некоторых случаях: например, при диагностике рака желудка или поджелудочной железы. Иногда патологические изменения во внутренних органах невозможно оценить даже с помощью компьютерной томографии, а с помощью нашего оборудования это возможно.

Обследование зрения на специальной аппарате Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

— Какие еще отделения особенно востребованы у пациентов?

— Востребована вся хирургическая помощь. Кроме уже названных отделений, очень востребовано отделение сосудистой хирургии, возглавляемое кандидатом медицинских наук Сергеем Иваниным. У нас выполняется весь спектр операций на сосудах, в том числе на сонных артериях, на брюшном отделе аорты, протезирующие операции, когда заменяется поврежденный атеросклерозом сосуд. Атеросклероз в сосудах — это как ржавчина, которая оседает на стенках артерии и в конце концов забивает эту «трубочку». Если это сосуд, который питает голову, то это чревато инсультом. А инсульты в 50 процентах случаев заканчивается смертью. Если мы говорим про аорту или сосуды нижних конечностей, то это чревато гангреной и ампутацией конечности. Мы помогаем пациентам избежать таких тяжелых последствий.

Мы гордимся своим отделением гинекологии, где выполняются высокотехнологичные операции. 85 процентов оперативных вмешательств делается через лапароскопические проколы, после которых не остается ни рубцов, ни шрамов — это очень радует наших пациенток.

В центре восстановительной медицины Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Наконец, очень востребовано отделение гнойной хирургии и колопроктологии. У людей старше 40 лет часто возникают различные патологии в этой сфере: геморрои, полипы, трещины… В отделении используются все самые современные методы лечения этих проблем интимного характера. Пациенты этого отделения часто говорят, что годами мучились от неприятных проблем, но если бы знали, что решить их можно так просто — намного раньше обратились бы к врачу.

Здесь необходимо отметить, что в нашей больнице выполняются высокотехнологичные операции, на которые необходима отдельная лицензия. У «Дорожной больницы» такие лицензии есть по шести направлениям: урология, гинекология, челюстно-лицевая хирургия, абдоминальная хирургия, онкология и колопроктология.

В отделении неврологии работают высококвалифицированные врачи-неврологи, а возглавляет его врач высшей квалификации Владимир Афлитонов. За помощью к нему люди едут со всей области, и даже из других регионов.

В центре восстановительной медицины есть возможность проводить водные процедуры инвалидам-колясочникам Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Важнейшее значение в нашей больнице имеет отделение кардиологии, возглавляемое заслуженным врачом России Николаем Семенютой. В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности, поэтому очень важно следить за своим здоровьем, и особенно важно делать это сотрудникам железнодорожного транспорта. Ведь от машиниста поезда зависят тысячи жизней, и он должен быть уверен, что у него не произойдет, например, сердечный приступ. Лечение и профилактика болезней сердца — важный рубеж безопасности и на железнодорожном транспорте, и в обычной жизни.

В нашей больнице на базе поликлиники работает врачебно-экспертная комиссия, которая проводит профосмотры работников железной дороги и промышленных предприятий. Именно поэтому, я считаю, здоровье работников железнодорожного транспорта получше, чем у населения в целом: мы за ним наблюдаем постоянно.

— Теперь воспользоваться услугами «Дорожной больницы» смогут все желающие. Касается ли это Центра восстановительной медицины?

— Да, безусловно. В нашем Центре восстановительной медицины и реабилитации получают лечение пациенты после инфарктов, инсультов, операций, заболеваний, производственных или бытовых травм. Но в центр приходят и те, кто хочет сбросить вес или просто отдохнуть и восстановить силы.

Центр — это настоящий санаторий в транспортной доступности от центра города: здесь есть два бассейна, грязелечебница, водолечебница, комнаты массажа, несколько залов для лечебной физкультуры, сомнологическая лаборатория.

Причем пациенты могут находиться в центре как круглосуточно, проживая в комфортных палатах, так и амбулаторно — проходить лечение в течение дня, а на ночь возвращаться домой.

Главный врач Дорожной больницы Екатеринбурга Сергей Корелин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Давайте подробнее поговорим о возможностях больницы. Среди услуг на вашем сайте есть и «экзотические», например, лечение храпа. Это востребовано?

— Еще как! Мы, кстати, обладаем уникальными возможностями в этой области: у нас есть целый центр сомнологии, который изучает проблемы сна и храпа. Храп может быть достаточно опасным: во время храпа может остановиться дыхание и случиться внезапная смерть. Чтобы такого не происходило, врачи выясняют причину храпа и ликвидируют его. Есть методы консервативного лечения, но если они оказываются неэффективны, то мы применяем методы оперативного лечения.

— Что-то удаляете?

— Наоборот — добавляем. Это простая амбулаторная процедура, которая называется Pillar: пациенту распыляют на небо раствор анестетика, и затем в мягкое небо с помощью специального пистолета вводят три пластиковых стерженька. Они не дают спадаться мягкому небу, и храп ликвидируется. Я бы рекомендовал это всем женам, которые устали от храпа мужей: 10 минут — и проблемы нет! А мучаются люди десятками лет.

В поликлинике Дорожной больницы на ул. Гражданской Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

— Там же, на вашем сайте, говорится, что вы лечите то, к чему многие люди привыкли и что не считают проблемой — головную боль…

— Головная боль — это симптом, который ни в коем случае не надо терпеть: это может закончиться инсультом. Крайне важно своевременно обследоваться! Причин для головной боли и головокружения очень много: некоторыми занимаются неврологи, другими — сосудистые хирурги, третьими — ревматологи и остеопаты. Чтобы в проблеме разобраться, надо прийти к неврологу, который по мере необходимости подключит других специалистов.

— «Дорожная больница» в Екатеринбурге действительно котируется, и востребованность в вашей помощи высока. На каких условиях вы готовы принимать пациентов?

— Уже сегодня мы работаем как для железнодорожников, так и для людей, не связанных с железной дорогой, которые лечатся по разным страховым программам. У нас есть небольшой госзаказ в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть часть пациентов у нас лечится бесплатно по полису ОМС. На платной основе мы готовы сегодня принять любого человека. При этом у нас в городе, наверное, самая лояльная ценовая политика: наш прейскурант очень доступен.

Пациент «РЖД Медицины» сможет получить помощь в любой из больниц холдинга по всей стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Как ваши врачи смотрят на ребрендинг? Есть все-таки какие-то опасения?

— Честно говоря, эти изменения уже давно назрели. Здравый смысл подсказывает, что это правильно: в результате появится самая большая в стране медицинская сеть, работающая под одним брендом по единым стандартам. Даже телефон будет единый, по которому можно будет записаться в любую больницу «РЖД-медицины» в стране. Это же удобно! Вы поехали в другой город, и вам понадобилось обратиться за медицинской помощью — куда пойти? А так вы можете позвонить по единому номеру, вас сориентируют и окажут необходимую помощь.

— Что бы вы хотели еще отметить?

Мы открыты абсолютно для всех и мы рады, когда к нам приходят пациенты. Наша миссия — лечить пациентов, этому нас учили в мединституте, и эти традиции у нас сохраняются. Слоганы частных клиник звучат «Лечим это», «Лечим то» — варикоз, геморрой, простатит. Но воздействовать на какую-то одну точку бесполезно — нужно лечить весь организм. Например, если у человека болит зуб, то вероятнее всего у него будет болеть еще и желудок — это все взаимосвязано. Наши доктора и клиника в целом придерживаются следующего принципа: мы лечим комплексно, помогая пациенту справиться с проблемой, но, не принуждая его тратить лишние деньги и время. Для нас главное — вернуть ему здоровье.