Как квартиры депутатов спровоцировали масштабный политический кризис

14:21 06 июня 2017 0

Главу региона сегодня будут убеждать, что никакого политического кризиса в Арамили нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 6 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет у себя депутатов Арамиля. Его задача не только заручиться их поддержкой, но и понять, кого депутаты хотели бы видеть на посту главы города. А муниципальное образование переживает сложные времена: единодушия среди депутатов нет.

Владимир Герасименко призывает разобраться в происходящем в городе компетентные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

8 июня в Арамиле состоится заседание гордумы, где будет назначен второй тур конкурса выборов главы. Именно от ободрения депутатов гордумы будет зависеть, кто станет новым главой города. Сейчас на это место претендуют десять человек, в том числе действующий глава города Владимир Герасименко и его зам Александр Мельников. Ни один не имеет стопроцентных шансов на победу. Герасименко находится в конфликте с депутатами. Его зам сейчас находится под следствием — крупный бизнесмен обвинил его во взятке.

Системный кризис в Арамиле продолжается давно, но первый пик был зафиксирован осенью 2015 года, когда дума была распущена — сразу пять депутатов вышли из думы.

Подоплекой политики стала экономика: как рассказали источники «URA.RU», поводом послужило противостояние двух застройщиков. Речь идет о «Лоджик Девелопмент» и группе компаний, которую возглавлял Алексей Васильев.

Они конкурировали за покупателя: Васильев предлагал квартиры в деревянных многоэтажных домах по цене около 20 тысяч рублей за квадратный метр, У «Лоджик Девелопмент» стоимость квартир была выше, но и строили они обычные и более дорогие панельки. У обоих компаний жилые дома строились и сдавались примерно одновременно.

Как рассказывает юрист Марина Чердынцева, Васильев начал возводить ЖСК «Молодежный» на участках, которые в тот момент имели статус земель промназначения — то есть непригодные для многоквартирных домов.

«Я когда обратился с просьбой о выделении участков, мне в городе сказали — можете строить, статус земли будет изменен», — рассказывает о событиях тех времен Алексей Васильев.

«Молодежный» был практически построен, там уже шли продажи квартир. Для ввода в эксплуатацию не хватало, в том числе, и нормального юридического статуса земель. Решение было принято думой, но на заседании были не все депутаты, и те, чье мнение не учли были сильно возмущены и подали заявление об уходе. Двоих уволили сразу, троих же Дума уволить не захотела. Тогда они (Дмитрий Сурин, Сергей Царёв и Татьяна Коваляк) отказались посещать заседания. Для нормально функционирования представительного органа постоянно не хватало кворума.

Хотя городские власти пытались настаивать на продолжении работы совещательного органа, депутаты решили, что не будут работать и обратились в суд. В мае 2016 года Дума Арамильского городского округа была признана Свердловским областным судом нелегитимной.

Позже Верховный суд подтвердил позицию уральских юристов. В мае этого же года Сурин, Коваляк и Царев и Мезенова написали заявления о выходе из «Единой России». Таким образом обычное решение по бизнесу причиной политического конфликта.

Депутаты, которых не позвали — а это пять человек — были сильно возмущены и подали заявление об уходе. Двоих уволили сразу, троих же Дума уволить не захотела. Дмитрий Сурин, Сергей Царев и Татьяна Коваляк отказались посещать заседания. Для нормально функционирования законодательного органа постоянно не хватало кворума. Хотя городские власти пытались настаивать на продолжении работы думы, депутаты решили, что не будут работать и обратились в суд. В мае 2016 года Дума Арамильского городского округа была признана Свердловским областным судом нелегитимной. Позже Верховный суд подтвердил позицию уральских юристов.

При завершении полномочий Владимира Герасименко он обострился. Сейчас объявлено, что депутаты, покинувшие Думу, незадолго до демарша заключили договоры долевого участия c компанией Лоджик Девелопмент. Среди них Дмитрий Сурин, Светлана Царёва и ее супруг, еще несколько человек, включая спикера Светлану Мезенову (фотокопии документов — смотрите в галерее).

1/9 Договор долевого участия на покупку квартиры Читатели «URA.RU»

Мэр города Владимир Герасименко сказал, что знает о существовании этих документов и о том, что они подлинные. Более того, он считает необходимым раскрутить данную историю: «У нас есть сомнения в адекватности, самостоятельности и разумности части депутатов. Мы хотели бы, чтобы разобрались компетентные органы в ситуации. Мы предполагаем, что там есть что проверять. У нас у многих депутатов есть квартиры в собственности, однако в декларациях они не указаны».

«Я не вижу никакого совпадения в том, что люди купили квартиры почти одновременно с выходом из думы. А что, человек не может потратить деньги? У нас в городе, по сути, один застройщик», — говорит Светлана Мезенова.

Гендиректор «Лоджика» Захар Ивачев напомнил, что ранее обвинения в коррумпированности звучали как раз в адрес команды Герасименко: «Все связано с политикой, и ситуацию использует глава города Герасименко в своих целях. Я в политику наигрался, хватит. Меня больше волнует ситуация, с задолженностью, которая есть у города передо мной. Это ад, то — что творится в Арамиле. Для меня точкой невозврата стала ситуация, что меня кинули по муниципальным контрактам, поэтому я и обратился в органы», — говорит Ивачев.

Напомним, в мае Ивачев обратился к правоохранителям с заявлением на заместителя мэра города Арамили Александра Мельникова. Чиновник, как говорил Ивачев, вымогал взятку в виде квартиры в строящемся доме за будущее покровительство. Замглавы города был задержан, но позже отпущен под домашний арест.

Сейчас ситуация в Арамиле патовая — все обвиняют всех в коррупции и взятках. Тем временем 13 июня на митинг обманутых дольщиков выходят сразу же две группы людей, купивших квартиры в Арамиле.