В Китае ныряльщик пять суток плутал в подводной пещере

South China Morning Post: дайвер выжил в пещере после пяти дней поисков
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Дайвер из Китая пять дней выживал в подводной пещере
Дайвер из Китая пять дней выживал в подводной пещере Фото:

В Китае дайвер-любитель из провинции Хунань по фамилии Ван был спасен после того, как провел пять суток в подводной пещере, где оказался в ловушке на глубине девяти метров. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Инцидент произошел еще 19 июля, когда мужчина вместе с другом погружался в реку и вскоре пропал без вести.

«Китайский дайвер Ван чудом выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере. <...> Инцидент произошел 19 июля, когда сорокалетний мужчина из городка Фужун в Сянси, провинция Хунань, пропал без вести всего через пять минут после погружения в реке с другом», — сообщают китайские журналисты. 

По данным издания, во время погружения Ван случайно заплыл в подводную пещеру и заблудился, полностью потеряв представление о времени и месте. Ему удалось выжить, найдя убежище в полой части пещеры — воздушном кармане, обеспечивающем достаточное пространство для дыхания. Мужчина все это время питался сырой рыбой. 

Полиция оперативно организовала поисковую операцию с привлечением профессиональных спасателей и аквалангистов. Во время первых поисков команда слышала стуки, похожие на удары камня о камень, однако обнаружить пропавшего не удалось. Позже, когда спасатели уже возвращались к выходу, Ван заметил их свет и подал сигнал фонариком, после чего был найден.

После извлечения из пещеры мужчина был в удовлетворительном состоянии и самостоятельно дошел до машины скорой помощи. Спасатели отмечают, что первым делом он попросил сигарету.

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В Китае дайвер-любитель из провинции Хунань по фамилии Ван был спасен после того, как провел пять суток в подводной пещере, где оказался в ловушке на глубине девяти метров. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Инцидент произошел еще 19 июля, когда мужчина вместе с другом погружался в реку и вскоре пропал без вести. «Китайский дайвер Ван чудом выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере. <...> Инцидент произошел 19 июля, когда сорокалетний мужчина из городка Фужун в Сянси, провинция Хунань, пропал без вести всего через пять минут после погружения в реке с другом», — сообщают китайские журналисты.  По данным издания, во время погружения Ван случайно заплыл в подводную пещеру и заблудился, полностью потеряв представление о времени и месте. Ему удалось выжить, найдя убежище в полой части пещеры — воздушном кармане, обеспечивающем достаточное пространство для дыхания. Мужчина все это время питался сырой рыбой.  Полиция оперативно организовала поисковую операцию с привлечением профессиональных спасателей и аквалангистов. Во время первых поисков команда слышала стуки, похожие на удары камня о камень, однако обнаружить пропавшего не удалось. Позже, когда спасатели уже возвращались к выходу, Ван заметил их свет и подал сигнал фонариком, после чего был найден. После извлечения из пещеры мужчина был в удовлетворительном состоянии и самостоятельно дошел до машины скорой помощи. Спасатели отмечают, что первым делом он попросил сигарету.
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