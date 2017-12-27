«У Матвиенко взыграла профессиональная ревность»

20:21 27 декабря 2017 1

Совет Федерации отклоняет уже второй закон, поступивший из нижней палаты парламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Федерации отклонил поправки Госдумы о запрете притравки собак на раненую или привязанную дичь. Это уже второй случай за время работы Госдумы седьмого созыва, когда Совфед отклоняет закон, поступивший из нижней палаты парламента. Первый демарш случился меньше месяца назад 29 ноября, когда сенаторы отказались запрещать рекламу на квитанциях ЖКХ. Тогда спикер палаты Валентина Матвиенко возмутилась, что сенаторам предлагают законодательно регулировать «такую чушь».

Президент поставил Вячеслава Володина в пример всем законодателям, в том числе Валентине Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отклонение законопроекта произошло на следующий день после встречи Владимира Путина с членами Федерального собрания 25 декабря. Один из ее участников рассказал, что на закрытой части президент отдельно поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за работу, направленную на усиление роли парламента в России. По его словам, президент указал на эффективность парламентских слушаний по резонансным вопросам этого года: реновации, обманутые дольщики, молодежные слушания и обратил внимание Валентины Матвиенко на успешную работу ее коллеги. «Наверное, это могло вызвать у нее своего рода профессиональную ревность», — предположил собеседник агентства.

С этой точкой зрения соглашается и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Президент поддерживает институты законодательной власти и людей, которые их возглавляют. Но может у кого-то на фоне этого возникнуть профессиональная ревность? Наверное, может. Может ли она выражаться в таких историях? Наверное, да», — говорит политолог.

Публично свое нежелание принимать поправки к закону об охоте сенаторы объясняли по-разному. Так, парламентарий Виктор Штырев заявлял на заседании Совфеда, что они повредят охотникам. «Для кого-то охота — гламурное развлечение, а для кого-то, особенно для народов Дальнего Востока, это способы выживания», — заметил он. Первый замглавы комитета по экономической политике Сергей Калашников вообще сравнил поправки к закону с охраной прав секс-меньшинств. «Одобряя закон о запрете жестокого обращения с дикими животными мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов», — заявил парламентарий. «URA.RU» Калашников сообщил, что озвучивая свою позицию, он никак не согласовывал ее с Валентиной Матвиенко.

Второй демарш за месяц показывает возросшие амбиции спикера Совфеда Валентины Матвиенко, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин.

«Она демонстрирует, что Совет Федерации не является машиной для проштамповки решений, спущенных из Госдумы. Ее цель — показать, что он может иметь свою собственную позицию, и ее необходимо учитывать как депутатам, так и другим внешним игрокам», — рассказал эксперт «URA.RU».

Ранее, отклоняя запрет на рекламу на квитанциях ЖКХ, Матвиенко жаловалась, что авторы законопроекта проявили неуважение к Совфеду, поскольку даже не посчитали нужным «прийти и доложить свои умные мысли».

В Совет федерации входит по два представителя от каждого региона, сенаторы не избираются на прямых выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Накануне политических перестановок, которые произойдут после президентских выборов, Матвиенко старается повысить авторитет Совета Федерации, полагает профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ, член научного совета Московского Центра Карнеги Николай Петров. «Для Матвиенко усиление Верхней палаты парламента означает собственное усиление. Я не думаю, что она претендует на какой-то другой пост, но, чтобы сохранить свою позицию в ситуации, когда будут меняться все политические расклады, ей нужно демонстрировать значимость, заметность и активность», — рассказал Петров «URA.RU».

Подобные вещи в отношении Госдумы год назад предпринимал и Вячеслав Володин, когда стал ее председателем, напоминает Салин. «Придя в парламент. Володин решил показать, что Госдума — не машина утверждений решений, спущенных из правительства. Если хочешь, чтобы решение прошло без проблем, нужно отправлять не технических исполнителей, а по крайней мере высокопоставленных чиновников. Тот же сигнал теперь посылает и госпожа Матвиенко», — считает Салин. По его мнению, все институты России давно истосковались по более самостоятельному статусу.

При этом Совфед отклоняет не самые значимые законопроекты, чтобы на пустом месте не портить отношения с Вячеславом Володиным, говорит Салин. «Эта ситуация чисто символическая, серьезного конфликта здесь нет. Выбираются не самые принципиальные вопросы. Говорить о том, что кто-то в Госдуме гарантировал прохождение этого закона каким-то серьезным игрокам, а в результате его подставили — нельзя», — полагает эксперт.

Валентина Матвиенко возглавляет Совфед с 2011 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако сенаторы выбрали не самую подходящую тему для демонстрации своей самостоятельности, считает Калачев. «Если в случае с размещением рекламы на квитанциях, здесь могло быть два разных мнения, то здесь общественное мнение будет на стороне Госдумы. У нас люди очень любят животных», — рассказал Калачев «URA.RU».

Похоже, многие из сенаторов это и сами понимают. Так, когда Совет Федерации отклонил законопроект о запрете рекламы на квитанциях, Матвиенко поддержали 138 сенаторов, теперь же заодно со спикером выступили лишь 78 сенаторов, а 38 поддержали коллег из нижней палаты. «Матвиенко не надо добиваться какого-то большого доминирования, ей достаточно просто провести то решение, которое ей представляется политически целесообразным простым большинством, и этого будет вполне достаточно. Можно, конечно, ходить и уговаривать каждого сенатора, но это будет просто нерациональным расходом сил и средств», — считает Петров.

Ответных действий от Госдумы пока ожидать не стоит. Источник «URA.RU» в окружении Володина говорит, что спикер Госдумы не заинтересован в конфронтации с Матвиенко. «В его интересы входит укрепление всего парламентского контура, и аппаратная напряженность между двумя палатами скорее мешает этому процессу», — пояснил собеседник агентства.

Ранее СМИ Володин заявил, что «поощрение живодерства неприемлемо», однако он «услышал аргументы коллег из Совета Федерации». «У нас есть возможность обсудить разногласия в рамках согласительной комиссии. Мы воспользуемся этой возможностью, а затем вынесем это на обсуждение Государственной Думы», — заключил председатель Госдумы.