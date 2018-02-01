Возобновились утечки компромата на свердловскую элиту

21:15 01 февраля 2018 2

Пока о ситуации в Счетной палате больше слухов, чем реальных данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители свердловской элиты обсуждают аппаратный конфликт, развивающийся вокруг Счетной палаты области. Ее руководитель Елена Новоторженцева пытается уволить своего заместителя Георгия Изюрова, которого некоторое время назад лично пригласила в свою команду. Для достижения этой цели она попробовала даже изменить закон, но потерпела неудачу. За участвующими в споре сторонами стоят влиятельные политики, что делает его итоги принципиальными для дальнейшей судьбы региональной власти.

Еще недавно Счетная палата считалась одной из наиболее влиятельных структур в области. В 2015 году при прежнем руководителе Андрее Ефимове ее ревизоры провели несколько громких проверок в МУГИСО. Серьезный аудит прошел в минздраве — выявленные в его ходе нарушения стоили поста бывшему руководителю ведомства Аркадию Белявскому. Ревизии подверглись минспорта и министерство транспорта, а также другие ведомства. Скандальные итоги проверок использовались силовиками при возбуждении уголовных дел против областных чиновников, а также для разжигания противостояния между городом и областью.

Сотрудничество Андрея Ефимова с силовиками не было ни для кого секретом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В феврале 2017 года Андрей Ефимов уступил пост лояльной к областным властям Елене Новоторженцевой. Изначально она считалась креатурой первого заместителя губернатора Алексея Орлова, но в последнее время установила близкие отношения и с другим первым замглавы региона — Владимиром Тунгусовым.

Новый председатель привела в палату собственную команду, ключевым представителем которой стал ее заместитель Георгий Изюров. После этого утечки компрометирующей информации на некоторое время из палаты прекратились, силовики остались без важного источника неофициальных данных о работе областных властей. Ревизионный орган исчез из повестки, проверки продолжались в конфиденциальном порядке, и через некоторое время о контрольно-счетной структуре начали забывать.

Но после Нового года ситуация изменилась. Источник «URA.RU» в областных органах власти сообщил, что были отмечены новые случаи несанкционированного доступа посторонних лиц к итогам ревизий. Начались поиски виновника. В числе подозреваемых оказался Георгий Изюров, у которого к тому времени существенно ухудшились отношения со своим начальником.

Узнать мнение Георгия Изюрова о конфликте не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

«По имеющейся у нас информации, Новоторженцева предпринимала попытки уволить Изюрова. По какой причине и на каком основании, точных данных нет. Говорят, что у нее возникло подозрение о попытках влиять через Изюрова на работу палаты со стороны третьих лиц. Но уволить зама председатель палаты не смогла из-за того, что внутренние положения и законодательство не дают ей таких полномочий», — пояснил «URA.RU» знакомый с ситуацией областной депутат. Он отметил, что бессилие Новоторженцевой дало повод представителям элиты для иронии: «Она претендует на контроль над властью, но не в состоянии проконтролировать даже собственную команду».

Есть версия, что для выхода из сложившейся ситуации Елена Новоторженцева инициировала разработку законопроекта об изменении штатного расписания и распределения полномочий внутри Счетной палаты. В предложенной ею депутатам схеме в принципе отсутствовала должность заместителя. Юристы посчитали инициативу сомнительной — в случае реорганизации заместитель руководителя имел право продолжать находиться на занимаемой должности на срок до шести месяцев, получая в полном объеме заработную плату.

Горячее обсуждение документа разгорелось на заседании рабочей группы в Заксобрании по рассмотрению данного документа. Данные участников и свидетелей мероприятия расходятся. Одни депутаты говорит, что председатель комитета по бюджетной политике Владимир Терешков выступил против устранения поста заместителя председателя. В связи с этим у сторонников Новоторженцевой создалось впечатление, что он защищает Георгия Изюрова.

Владимир Терешков уверен, что спецализация ревизоров важнее судьбы заместителя руководителя палаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой парламентарий не увидел в действиях Владимира Терешкова скрытого подтекста: «Кто-то придумывает то, чего не было. Он всего лишь разъяснил, что с Изюровым подписан пятилетний контракт. И заместитель может покинуть пост только по истечению срока контракта или по собственному желанию. Соответственно, реорганизация возможна только после его законного увольнения. Терешков как настоящий государственник разъяснил нормы закона, ничего личного в его словах и действиях не было».

Сам Владимир Терешков пояснил корреспонденту «URA.RU», что главный смысл обсуждавшегося проекта поправок состоит в другом: «Предлагается принципиально новая система работы Счетной палаты, где каждый аудитор будет иметь собственное направление или блок направлений. Под каждого аудитора формируется блок инспекторов. Все идет своим чередом».

Ко второму заседанию рабочей группы Новоторженцева отозвала предложение о ликвидации поста заместителя. В связи с этим представители областной власти опасаются, что напряженная обстановка в палате сохранится, а поиск реальных или мнимых «охотников за компроматом» продолжится.

Корреспондент «URA.RU» позвонил в приемную Счетной палаты. Секретарь Елены Новоторженцевой записала переданный для нее вопрос и пообещала, что глава палаты перезвонит при первой возможности. Но ответного звонка не последовало. Повторные попытки дозвониться до приемной успехом не увенчались.