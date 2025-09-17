Володин: Байден и ему подобные финансировали блуд и радикализировали общество

Экс-президент США Джо Байден и его союзники в Европе радикализировали общество, финансируя «блуд». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Финансируя этот блуд из различных фондов, фактически своими руками президент Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку», — сказал Володин в ролике, опубликованном в Мах. В своем выступлении он заявил, что происходящее в США — результат действий радикалов, которых, по его мнению, «вырастили» при поддержке американских и европейских политиков. Он обвинил Байдена и его сторонников в создании условий для деятельности ЛГБТ-сообществ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена в РФ) и финансировании прочего «блуда».
Володин отметил, что в США произошла трагедия, связанная с избирательной кампанией президента Дональда Трампа. По словам спикера, на Трампа оказывается давление, а его ближайших соратников «уничтожают». Володин подчеркнул, что сам Трамп «чудом уцелел» во время кампании.
