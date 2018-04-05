Власти обнаружили, как «Сатурн-Р» хитрит на стройках в Перми

16:47 05 апреля 2018 0

Максим Решетников взялся лично разбираться с проектами пермских девелоперов. И обнаружил массу интересного Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников ответил на жалобы бизнесменов-строителей. «URA.RU» стало известно, что глава региона намерен урегулировать конфликтную ситуацию с девелоперами. Причем в нестандартном формате. Решетников будет лично встречаться с каждым недовольным застройщиком и обсуждать проблемы конкретных проектов. Бизнес сможет озвучить свои претензии, власти — свои предложения.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что запланирован ряд индивидуальных встреч с застройщиками. Совещания планируется проводить в еженедельном формате.

Вице-премьеру Михаилу Сюткину больше не придется отбиваться от застройщиков в одиночку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Группа пермских застройщиков направила обращение губернатору в конце февраля. С одной стороны, оно является жалобой на трудности ведения бизнеса. С другой, действия были публичными и получили трактовку «тихого» протеста. В сообщении говорилось, что с апреля прошлого года министерство строительства и архитектуры Прикамья приостановило выдачу заключений на проектные декларации. Из-за этого девелоперы не могут привлечь деньги на долевое строительство, многие компании ведут судебные разбирательства. Отдельные замечания были адресованы департаменту градостроительства и архитектуры Перми, который требует возведения социальных объектов. Застройщики-инициаторы письма напоминают, что закон не обязывает их возводить детсады и школы за свой счет.

Обращение сразу взяли в работу общественного совета при минстрое, где девелоперы попытались отстоять свою позицию. Чиновники же в ответ заявили о выявленных многочисленных нарушениях со стороны бизнеса. Вмешательство в конфликт Максима Решетникова теперь выглядит вполне логичным. Губернатор сам в прошлом году неоднократно говорил о необходимости изменить подходы в строительстве. Во-первых, отказаться от возведения на окраинах «каменных джунглей», не обеспеченных школами, садиками и поликлиниками. Во-вторых, развивать уже застроенные кварталы, расселять ветхое жилье при участии девелоперов.

Александр Репин — один из немногих пермских бизнесменов, кто может позволить себе поспорить с властями Фото с сайта Общественной палаты Пермского края

На первую встречу Решетников пригласил известного бизнесмена, владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина. Она состоялась на прошлой неделе. Источник «URA.RU» в правительстве рассказал, что помимо губернатора в совещании приняли участие вице-премьер, министр строительства Михаил Сюткин и его заместитель, ответственный за градостроительство — Михаил Берников. Был и замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Чиновники хорошо подготовились — сделали презентацию с планировкой Перми.

Обсуждались конкретные проекты «Сатурн-Р». Застройщику наглядно показали — какие градостроительные нарушения были допущены при планировке территории под строительство ЖК «Красные казармы», и за что минстрой выдал предписание в адрес городской администрации. При фактически комплексном освоении территории девелопер применил другие градостроительные стандарты — как будто там уже сложилась жилая застройка, которая подразумевает наличие социальных объектов. При этом прилегающие школы рассчитаны только на 1 300 мест, а фактическое число учащихся — уже более двух тысяч. Аналогична ситуация с детсадами — мест 1300, а воспитанников — около 1 700. При этом, планируется, что население нового микрорайона составит порядка 16 тысяч человек.

То же самое с уже построенным ЖК «Данилиха». Число учащихся (2 235) в полтора раза превышает количество имеющихся мест в школах (1 708). Детские сады на 923 места сегодня посещают 1037 детей. Поликлиника в микрорайоне отсутствует.

«Беседа прошла в достаточно конфликтной, но все-таки конструктивной атмосфере. Представители „Сатурна“, к примеру, сетовали, что в имеющихся школах обучается много детей из других районов», — добавил источник.

В пресс-службе правительства «URA.RU» пояснили, что отсутствие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах серьезно бьет по бюджету региона. Так, стоимость создания одного места в детском саду составляет около 700 тысяч рублей, а места в школе — 600 тысяч (по данным регионального министерства образования). От застройщиков сейчас ждут, что на один квадратный метр строящего жилья они будут закладывать 1 540 рублей и 2 494 рубля на создание мест в детсадах и школах соответственно (из расчетов программы комплексного развития инфраструктуры Перми на 2018—2022 годы).

По итогам дискуссии участники встречи согласились, что требования должны быть закреплены в единые нормы градостроительного проектирования и обоснованы с точки зрения экономической ситуации в Перми, поскольку существующие требования СНиПов являются завышенными.

Николай Зуев говорит, что застройщикам по силам брать на себя социальные обязательства. Но у каждого проекта есть свои особенности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Позицию девелопера относительно претензий властей прояснить не удалось. В приемной Александра Репина сообщили, что он не станет по телефону комментировать итоги встречи с губернатором. Сегодня — уже после встречи — в пермском «Коммерсанте» вышел положительный материал о социальной ответственности застройщика.

Коллективный протест застройщиков изначально выглядел неоднозначно, к нему присоединились не все крупные игроки. К примеру, «Кортрос-Пермь» пошел другим путем — заключил в прошлом году соглашение с правительством и добровольно взял на себя ряд социальных обязательств. Гендиректор компании Николай Зуев в беседе с корреспондентом «URA.RU», однако, отметил, что строительная отрасль сегодня нуждается в принятии ряда региональных норм.

«Невозможно определить стандартные требования к любому проекту — многое зависит и от расположения участка, и от его размера, и от объемов возводимого жилья. Хотелось бы, чтобы появились единые правила для всех в виде нормативов», — отметил собеседник.