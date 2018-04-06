Депутатов думы Екатеринбурга отучат от хорошей жизни

16:09 06 апреля 2018 1

Тестов задумал реформу после поездки в Калининград к местному спикеру Андрею Кропоткину Фото: egd.ru

В гордуме Екатеринбурга готовят масштабную реформу: сократится количество комиссий, бюджет наведет порядок с оплатой депутатских приемных и пересмотрит контракты помощников депутатов. Под предлогом уменьшения расходов, это приведет к еще большему снижению значимости представительного органа власти, уверены противники предложений.

В калининградской Думе — четыре комиссии, а в екатеринбургской — восемь. Кого-то подвинут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициатором изменений выступает вице-спикер Виктор Тестов. Сейчас в думе работает восемь комиссий. Несколько депутатов подтвердили, что последние две недели активно обсуждается сценарий их сокращения, рассматриваются разные варианты объединения по темам. Финальная конфигурация не определена.

Больше ясности с сокращением трат на содержание общественных депутатских приемных. Сейчас за счет городского бюджета содержится одна приемная — оплачивается аренда помещения и коммунальные услуги. Авторы реформы хотят систематизировать эту работу, потому что у одних депутатов сразу несколько приемных, оплачиваемых из собственных средств, а у кого-то нет ни одной, даже обязательной.

Самое активное обсуждение идет по третьей части реформы — сокращению фонда оплаты труда помощников депутатов. Депутаты получают по 60 тысяч рублей как компенсацию своей деятельности и порядка 59 тысяч рублей на содержание фонда помощников.

С последними при этом заключается обычный трудовой договор, предполагающий отпуск, больничный и прочие нюансы. Тестов инициировал дискуссию о переводе помощников на гражданско-правовой договор — по сути это будет означать наем физлица на одноразовый подряд с последующей отчетностью без оплаты всех остальных нюансов, предусмотренных Трудовым кодексом.

На реформу вице-спикера вдохновило общение с председателем Совета депутатов Калининграда Андреем Кропоткиным во время командировки в западный российский регион в ноябре 2017 года. Политика сопровождала руководитель аппарата гордумы Светлана Григорьева, которая (утверждает источник агентства) убедила в необходимости оптимизации и экономии. Сегодня Григорьева отмечает день рождения и пока недоступна для связи. Дозвониться до Виктора Тестова также не удалось.

Смолин возглавляет рабочую группу по регламентной реформе и уже имел разговор с Тестовым на эту тему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Виктор Николаевич дождался, пока прошли выборы, чтобы без потрясений все реализовать. Сейчас собирали рабочую группу, которую возглавляет [депутат Александр] Смолин, чтобы выслушать подробности реформ. Уже есть понимание, что не все пройдут просто и легко», — поделился с «URA.RU» имеющейся информацией знакомый депутат. Получить комментарий Александра Смолина оперативно не удалось.

Пока параметры будущей реформы не разъяснены, у юристов появляются вопросы. «Интересно, как у них получится сделать договор и назвать его гражданско-правовым, хотя он до степени смешения будет похож на трудовой, — возмутился помощник одного из депутатов. — Если только они уберут пункт о предоставлении рабочего места, но ведь оно так или иначе предоставляется сейчас. Посмотрим, не заинтересует ли это прокуратуру в итоге».

Рядовые депутаты тоже готовы спорить с нововведениями, если те будут воплощены ровно так, как обсуждаются. «Всегда говорил и говорю: чем сильнее аппарат, тем сильнее дума. Чем сильнее помощники — тем сильнее депутаты. Хотим сделать думу мизерабельной, если сокращаем просто ради какой-то экономии — откажитесь от Думы вовсе. Число комиссий могло бы быть иным, и отнюдь не меньшим, а большим: образование и физвоспитание разделить, например. Если будут в упрек ставить, что депутаты неуправляемые, то это бред, срывов не было, комиссии работают, споры жесткие есть, но так и должно быть в нормальной Думе», — поделился мнением депутат Константин Киселев.