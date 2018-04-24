{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
14:00  24 апреля 2018 1

Пермский экс-министр рассказал, почему его преследует ФСБ

Эксклюзивные подробности дела против бывших и настоящих чиновников правительства Прикамья
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Пермские силовики не успокоились и по-прежнему проявляют интерес к членам команды губернатора Виктора БасаргинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовные дела команды пермского губернатора
все новости сюжета

В отношении экс-министра сельского хозяйства Ивана Огородова (работал в правительстве губернатора Виктора Басаргина с января 2013 по январь 2017 года) на прошлой неделе было возбуждено новое уголовное дело. Бывшего главу минсельхоза подозревают в растрате или присвоении бюджетных денег. А вторым фигурантом дела является действующая замминистра Людмила Коврова.

Уголовное дело, по информации источника «URA.RU», расследует региональное управление ФСБ. Согласно версии следствия, Огородов стал организатором преступления: в 2017 году минсельхоз перечислил более 207 млн рублей бюджетных средств ООО «Свинокомплекс «Пермский». Эта компания входила в омский холдинг «Синергия» и была арендатором государственного свинокомплекса в поселке Майский. Однако в итоге фирма обанкротилась. Огородов якобы дал незаконное поручение Ковровой заключить с ООО соглашение на получение субсидии из бюджета, и в итоге средства были направлены на покрытие кредиторской задолженности. В пермском управлении ФСБ информацию об уголовном деле не комментируют.

Иван Огородов, огородов иван
Только Иван Огородов отбился от первого уголовного дела, как тут же появилось второе
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Временный управляющий ООО Петр Мосюр в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что изначально бюджетные средства как раз и выделялись на покрытие «кредиторки», украдены они не были. Причем компания вовремя не рассчиталась по налоговым долгам, поэтому минсельхоз теперь требует вернуть деньги в бюджет.

В марте прошлого года в отношении Огородова уже было возбуждено уголовное дело. Экс-министра заподозрили опять же в присвоении или растрате средств, выделенных ООО «Птицефабрика «Менделеевская». Вторым фигурантом стал управляющий предприятия Андрей Белкин.

«URA.RU» удалось связаться с Иваном Огородовым, который рассказал о сути претензий силовиков и своей роли в судьбе 207 млн бюджетных рублей.

— У вас есть понимание, в чем конкретно вас подозревают? Связаны ли два уголовных дела друг с другом?

— Начнем с того, что мне стало известно о закрытии уголовного дела в отношении Андрея Белкина — нет состава преступления. Произошло это в начале марта. У меня тут же возник вопрос: а почему тогда в отношении меня преследование продолжается?

В региональном управлении ФСБ мне не могли пояснить, почему не закрывают дело. Тогда я направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, в приемную президента и руководству ФСБ России. В итоге 18 апреля «дело птицефабрики» было окончательно закрыто — в связи с отсутствием состава преступления. Этого уголовного дела больше нет.

— И тут же возникло второе дело?

— Именно. В тот же день, 18 марта, я получил постановление о возбуждении нового уголовного дела — о выделении субсидий ООО «Свинокомплекс «Пермский». Почему, с какой целью одновременно закрывают дело и возбуждают новое — выводы делайте сами, тут есть над чем подумать.

— Вы не признаете факт хищений бюджетных средств, выделенных арендатору свинокомплекса?

— Никакого хищения не было и быть не могло. Давайте читать матчасть. Растрата должна квалифицироваться как противоправные действия в корыстных целях против воли собственника. Должен быть установлен противоправный характер действий. Во-первых, субсидии выделяются в рамках действующей утвержденной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». Финансирование этой программы прописано в региональном бюджете. А бюджет, как известно, принимается публично депутатами Законодательного собрания.

Во-вторых, прежде чем минсельхоз заключил соглашение с ООО «Свинокомплекс «Пермский», было утверждено постановление правительства Пермского края о порядке предоставления субсидии. Действует определенный порядок, министерство, тем более министр, не распоряжается бюджетными деньгами самостоятельно.

Новость по теме
Министр сельского хозяйства Прикамья готов оставить должность

— А какова ваша личная роль в истории выделения денег свинокомплексу? Действительно вы организовали этот процесс?

— Мне и самому интересно, какова моя роль. Дело в том, что соглашение о перечислении субсидии было подписано 30 января 2017 года. Однако я не работал в министерстве с 24 января и не мог быть организатором этого несуществующего преступления. Да, после ухода из министерства я общался и продолжаю общаться с сотрудниками данного органа власти. Но чтобы обвинить в присвоении или растрате, нужно доказать умысел, корысть. А какой у меня мог быть умысел?

— Почему вторым фигурантом дела стала замминистра Людмила Коврова?

— Дело в том, что с 24 января я не работал в минсельхозе. Исполняющей обязанности министра была как раз Людмила Коврова — до назначения нового руководителя. Ее подпись стоит на соглашении о выделении субсидии. Очевидно, что именно подпись и стала поводом для привлечения Ковровой в качестве подозреваемой.

Однако Людмила Коврова, заключив соглашение, действовала в рамках утвержденных нормативно-правовых актов Заксобрания и правительства Пермского края. Это очень важный нюанс. Ведь при неисполнении порядка Коврову можно было бы привлечь к ответственности за то, что она не выполняет утвержденное постановление правительства.

 — Вы рассчитываете, что это уголовное дело будет закрыто?

— Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, готов взаимодействовать со следствием. Сумма, о которой идет речь, была направлена именно на те цели, которые прописаны в утвержденных нормативно-правовых актах. Все они согласуются в рамках регламента, утверждаются на правительстве и подписываются его председателем, направляются в прокуратуру и министерство юстиции. Перечисление осуществлялось с казначейских счетов, открытых в минфине. Субсидия выделена абсолютно законно, частично направлена на погашение налогов. Благодаря этому свинокомплекс не обанкротился год назад.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров